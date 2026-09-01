Comunicado oficial de Junior sobre su nuevo DT: se confirmó el cuerpo técnico

Oficialmente, Junior de Barranquilla anunció a Sebastián Viera como su nuevo director técnico. En un comunicado, este martes, 1.º de septiembre, el actual bicampeón de Colombia le dio la bienvenida a quien fue ídolo como jugador.

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Así, se les puso fin a los rumores y Viera empezará a trabajar para sacar a Junior del fondo. Aunque el cuadro tiburón viene de dominar en Colombia en los últimos dos semestres, actualmente no la pasa bien en la Liga BetPlay. Por eso, decidió sacar a Alfredo Arias de su cargo.

Sebastián Viera cuando fue jugador del Junior de Barranquilla. Ahora, asumirá como director técnico. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Viera regresa a la institución para asumir un nuevo desafío, esta vez desde el banquillo, después de haber construido una historia imborrable como jugador y capitán del equipo”, indicó el Junior en su comunicado.

Añadió: “Su liderazgo, compromiso, sentido de pertenencia y conexión con la afición marcaron una época y lo convirtieron en un verdadero símbolo de la familia rojiblanca. Ahora, inicia una nueva etapa con la responsabilidad de liderar al equipo profesional desde la dirección técnica”.

Así será el cuerpo técnico de Sebastián Viera en Junior de Barranquilla

Lo que más ha llamado la atención, entre la prensa y los aficionados de Junior, es el cuerpo técnico que acompañará a Viera en su nueva etapa como director técnico de Junior:

Director técnico: Sebastián Viera.

Asistente técnico: Mario Roberto Viera (padre de Sebastián Viera).

Preparador físico: Ramón Vásquez.

🦈 COMUNICADO OFICIAL: Sebastián Viera, nuevo director técnico del Junior FC pic.twitter.com/f2qKDOww3r — Junior FC (@JuniorClubSA) September 1, 2026

No será la primera experiencia como técnico para Sebastián Viera, pues ya dirigió al Real Cartagena desde agosto de 2024 hasta abril de 2025. Ahora dirigirá al equipo de sus amores, donde conquistó a Colombia como jugador.

Reportan que un asunto que retrasó la oficialización de Viera como nuevo técnico de Junior fue la discusión de un punto en el contrato. El cuadro tiburón le habría ofrecido, en principio, terminar el año, pero el uruguayo pedía mínimo 12 meses.

¿Cuándo debutará Sebastián Viera como técnico del Junior?

Se espera que Viera tome el mando del equipo en horas de la tarde de este mismo martes, 1.º de septiembre. Así las cosas, empezará a trabajar con miras al siguiente compromiso del elenco tiburón.

Es muy probable que el debut de Viera como técnico del Junior sea este sábado, 5 de septiembre, contra Jaguares y a partir de las 8:20 p. m. ejerciendo como local.

De no llegarse a dar ese día, luego de enfrentar a Jaguares, Junior visitará a Alianza FC el 11 de septiembre.