Junior tiene nuevo DT: medios barranquilleros confirman “el elegido” de la Junta Directiva

Sebastián Viera fue elegido como nuevo director técnico del Junior de Barranquilla. Medios locales confirman que el ídolo regresará para asumir las riendas y reemplazar a Alfredo Arias por el resto de la Liga BetPlay 2026-II.

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“El elegido es Sebastián Viera, histórico arquero del cuadro Tiburón, quien reemplazará a Alfredo Arias. Su padre, Mario Viera, será el asistente técnico y Ramón Vásquez, el preparador físico”, apuntó Diario Deportes.

El uruguayo se encuentra sin equipo desde junio del año pasado, cuando finalizó su contrato con el Real Cartagena en la segunda división. A pesar de su corta experiencia como DT, cuenta con el cariño de la hinchada y conoce a varios de los jugadores que tendrá bajo sus órdenes.

En las barajas del Junior también estaban Alberto Gamero y Jorge Bava; sin embargo, la cercanía de Sebastián Viera con los dueños del club facilitó las negociaciones para llegar a un feliz término.

Sebastián Viera, nuevo DT de Junior. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Quién es Sebastián Viera? Trayectoria y datos del ídolo

Sebastián Viera es uno de los ídolos históricos del Junior de Barranquilla. En total, ganó siete títulos oficiales con la camiseta del conjunto rojiblanco antes de su retiro en 2023.

Estos son los principales logros de Viera en el Junior:

Liga Colombiana 2011-II.

Copa Colombia 2015.

Copa Colombia 2017.

Liga Colombiana 2018-II.

Superliga de Colombia 2019.

Liga Colombiana 2019-I.

Superliga de Colombia 2020.

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Sumado a eso, es el jugador con más partidos disputados en la historia del Junior: desde 2011 hasta 2023 jugó 638 partidos oficiales.

Además de sus grandes cualidades como portero, Sebastián Viera se destacó como cobrador de tiros libres y penales. En el cuadro Tiburón marcó 13 goles oficiales.

También pasó por otros clubes importantes del mundo como el Villarreal de España y el Club Nacional de Uruguay.

Viera regresa a casa

Al tiempo que disputaba sus últimos años como futbolista, Sebastián Viera se preparó para obtener la licencia de director técnico y ejerció en el Real Cartagena durante casi un año.

El uruguayo estuvo cerca de lograr el ascenso a primera división; sin embargo, los resultados no lo acompañaron a finales de 2024. A mediados del año pasado fue cesado como DT del cuadro heroico y desde entonces se encontraba a la espera de una oportunidad.

La salida de Alfredo Arias le abrió una oportunidad incomparable de regresar. Se espera que Viera inicie su proyecto desde este mismo martes, en horas de la tarde, cuando los jugadores asistan a la sesión de entrenamiento.

El debut oficial será el próximo sábado, 5 de septiembre, enfrentando a Jaguares por la fecha 9 de la Liga BetPlay, en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla.