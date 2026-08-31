Jorge Luis Pinto respondió si será nuevo técnico de Junior: postura sorprendió a los hinchas

Llegó la primera respuesta, por parte de Jorge Luis Pinto, sobre si va a ser o no el nuevo técnico de Junior de Barranquilla. Con 73 años, la prensa colocó al santandereano como posible sucesor de Alfredo Arias en el elenco tiburón.

Lista de candidatos para reemplazar a Alfredo Arias en Junior: ya se conocieron dos nombres

Sin embargo, Jorge Luis Pinto fue claro en una primera respuesta: no lo han llamado de Junior, y hasta se mostró sorprendido de que lo colocaran como posible nuevo entrenador del actual equipo bicampeón de Colombia.

Fue en diálogo con As Colombia donde Pinto dijo que no tenía nada para llegar a Junior. Por supuesto, su respuesta generó todo tipo de comentarios, y prácticamente los hinchas del equipo descartaron, momentáneamente, a uno de los candidatos más experimentados para llegar al banquillo.

Jorge Luis Pinto sobre llegar a Junior: “No he tenido conversación”

“No, no han suposiciones que no caben. Este hombre (Arias) ha hecho un buen trabajo. No he tenido conversación de ninguna manera”, dijo Jorge Luis Pinto en el medio referenciado.

En ese momento, los panelistas le indicaron a Pinto que Alfredo Arias ya no era más el técnico de Junior de Barranquilla. Ante esto, Jorge Luis indicó: “Hay que esperar. Las cosas en el fútbol llegan en su momento, pero me parece que el momento de Junior no es fácil ahorita, por la competencia oficial que tiene. Me sorprende la pregunta que me hacen”.

🗣️¿Llamaron a Jorge Luis pinto en Junior? El histórico DT contestó en el #Morningol de #ASColombia pic.twitter.com/bHvYXn1SkR — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) August 31, 2026

Jorge Luis Pinto no dirige desde marzo de 2025, cuando dejó de ser el entrenador del Unión Magdalena. Sin embargo, tiene una amplia trayectoria, tanto en clubes como en selecciones, que lo colocan como un candidato casi que idóneo en varios equipos del FPC.

Jorge Luis Pinto, uno de los técnicos colombianos más reconocidos. Foto: Getty Images

La vara está alta, pues Alfredo Arias sacó bicampeón al Junior de Barranquilla (2025-ll y 2026-l) dejando al equipo con 12 estrellas en su escudo. Quien venga, tiene la obligación de sacar a flote a uno de los equipos más importantes del país.

Primer técnico que se negó a dirigir al Junior de Barranquilla: “Me pueden descartar”

¿Por qué sacaron a Alfredo Arias de Junior de Barranquilla?

Por los malos resultados, y terminó siendo sorpresivo para varios, pues el uruguayo venía de ser bicampeón. Sin embargo, la eliminación de la Copa BetPlay, ante Barranquilla, y el mal arranque en Liga BetPlay, dejaron sin chances al estratega.

De momento, Junior marcha en la casilla 17 de la tabla de posiciones con apenas dos puntos, producto de tres derrotas y dos empates en cinco partidos jugados.

“Gracias, profesor Arias, por defender nuestros colores, por cada entrenamiento, cada partido, cada desafío y por haber sido parte de la historia reciente del Junior FC”. Con esas palabras, el tiburón despidió a Alfredo Arias.