“Renuncié”: Lina Tejeiro reveló el motivo de su salida de ‘MasterChef Celebrity’ y desató controversia

Lina Tejeiro volvió a hablar de su salida de MasterChef Celebrity 2026 y sorprendió al revelar detalles que no se conocían sobre el momento que atravesaba durante su participación en el programa.

Aunque su salida se produjo tras una prueba de eliminación, la actriz aseguró que su estado físico ya no le permitía continuar como quería.

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Tejeiro, quien fue eliminada de la competencia el pasado 12 de agosto, estuvo recientemente como invitada en La Tobón Show, el pódcast de Laura Tobón. Durante la conversación habló de su embarazo y de las dificultades que enfrentó mientras grababa el reconocido reality de cocina del Canal RCN.

Según contó, la producción de MasterChef Celebrity conocía la situación que estaba viviendo y, de acuerdo con sus palabras, recibió un trato comprensivo por parte de los responsables del programa.

“Fueron muy empáticos, fueron maravillosos, me trataron demasiado bien”, afirmó la actriz. Sin embargo, también dejó claro que, pese al cansancio, inicialmente no quería abandonar la competencia.

“Yo les dije: ‘Yo quiero llegar hasta donde mis habilidades me lo permitan’. Pero en el fondo de mi corazón estoy muy agotada, pero tampoco quiero renunciar”, expresó.

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Lina habló directamente sobre la manera en que entiende hoy su salida del programa. La también estrella de redes socialesz aseguró que todavía le cuesta aceptar que, en cierta forma, tuvo que dejar la competencia porque ya no tenía las mismas condiciones físicas.

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“Todavía me cuesta aceptar que como que renuncié, aunque no quisiera, porque ya no podía. Mis habilidades físicas no me lo permitían, yo ya estaba cansada, yo ya no entendía nada”, confesó.

Sus declaraciones generaron controversia porque en el programa su despedida ocurrió después de que los jurados evaluaran su preparación y determinaran que debía abandonar la competencia por ciertos errores. Ahora, sus palabras revelan que detrás de esa eliminación también había un fuerte agotamiento físico.

Lina Tejeiro en 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026'.

Explicó que llegó a la prueba de eliminación decidida a hacer su mejor esfuerzo. “Lo di todo. Yo sudé, yo cociné, me ayudaban desde el balcón”, aseguró.

La actriz también se refirió al error que terminó afectando su plato: la carne quedó cruda. Sin embargo, aclaró que no fue algo intencional y explicó lo ocurrido.

“Yo la sellé, yo la metí al horno, yo hice todo lo que tenía que hacer, pero la metí muy tarde al horno y quedó cruda”, finalizó.