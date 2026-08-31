Horóscopo de hoy, 31 de agosto, por Nana Calistar: Tauro y otros signos tendrán advertencia en los negocios

En la actualidad, las personas viven pendientes de las predicciones para cada uno de los signos del zodiaco, ya que creen que con los vaticinios pueden marcar una ruta u obtener una ruta para saber cómo actuar en el día a día, en la semana o en el mes.
En el mundo hay muchos expertos que hablan del tema, pero este lunes, fin del mes de agosto, es la astróloga mexicana Nana Calistar, quien con su estilo directo y sin filtro, trae lo que les depara el futuro para todos los 12 signos del zodiaco.
Horóscopo de Nana Calistar este lunes, 31 de agosto
- Aries
“No te lamentes por lo que todavía no tienes ni te estés comparando con gente que presume hasta lo que debe, porque cada quien carga su costal y tú ni sabes cuántas mensualidades trae encima. Este 31 de agosto de 2026, Aries, necesitas entender a tomar forma, pero tendrás que dejar la flojera mental y ponerte las pilas”.
- Tauro
“No quieras correr antes de aprender a caminar, Tauro, porque este 31 de agosto de 2026 vas a traer muchas ideas relacionadas con dinero, negocios y proyectos nuevos, pero todavía no es momento de aventar los ahorros como si fueran confeti de quinceañera”.
TAURO – 31 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 31, 2026
No quieras correr antes de aprender a caminar, Tauro, porque este 31 de agosto de 2026 vas a traer muchas ideas relacionadas con dinero, negocios y proyectos nuevos, pero todavía no es momento de aventar los ahorros como si fueran confeti de…
- Géminis
“No permitas que ninguna persona venga a robarte la paz que tanto trabajo te ha costado recuperar, Géminis. Este 31 de agosto de 2026 necesitas seleccionar muy bien tus batallas, porque vas a traer el carácter medio atravesado y cualquier comentario fuera de lugar podría hacerte brincar como comal con agua”.
- Cáncer
“Tienes un carácter más fuerte de lo que muchas personas imaginan, Cáncer, y este 31 de agosto de 2026 vas a necesitar sacarlo, pero con inteligencia, porque una cosa es poner límites y otra andar aventando la chancla a cualquiera que te mire feo. Sabes perfectamente qué quieres y hacia dónde deseas moverte”.
CÁNCER – 31 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 31, 2026
Tienes un carácter más fuerte de lo que muchas personas imaginan, Cáncer, y este 31 de agosto de 2026 vas a necesitar sacarlo, pero con inteligencia, porque una cosa es poner límites y otra andar aventando la chancla a cualquiera que te mire feo.…
- Leo
“Ya deja de fingir sentimientos que no existen, Leo, porque este 31 de agosto de 2026 vas a comenzar a cuestionarte muchas cosas que durante meses preferiste dejar debajo del tapete. Si tienes pareja y la relación ya no te llena el tanque, no tienes por qué seguir actuando como protagonista de novela solamente para mantener contenta a la otra persona”.
- Virgo
“Cuida mucho lo que comes, pero todavía más lo que sale de tu boca, Virgo, porque este 31 de agosto de 2026 vas a traer la lengua más filosa que cuchillo de taquero y podrías terminar diciendo cosas que llevabas tiempo guardando. El problema no será hablar claro, sino la manera en que lo hagas”.
VIRGO – 31 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 31, 2026
Cuida mucho lo que comes, pero todavía más lo que sale de tu boca, Virgo, porque este 31 de agosto de 2026 vas a traer la lengua más filosa que cuchillo de taquero y podrías terminar diciendo cosas que llevabas tiempo guardando. El problema no será…
- Libra
“Este 31 de agosto de 2026 vas a cerrar el mes cuestionándote qué necesitas realmente para sentirte satisfecho con tu vida, Libra. Durante mucho tiempo has perseguido cosas, personas y hasta situaciones pensando que cuando las consiguieras finalmente serías feliz, pero resulta que algunas ni eran para tanto”.
- Escorpio
“Deja de querer convencer a todo mundo de pensar como tú, Escorpio, porque este 31 de agosto de 2026 podrías meterte en una discusión completamente innecesaria con una amistad o familiar solamente por querer tener la última palabra”.
ESCORPIÓN – 31 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 31, 2026
Deja de querer convencer a todo mundo de pensar como tú, Escorpión, porque este 31 de agosto de 2026 podrías meterte en una discusión completamente innecesaria con una amistad o familiar solamente por querer tener la última palabra....VER…
- Sagitario
“Comienza a buscar mejores oportunidades laborales, Sagitario, porque este 31 de agosto de 2026 cierras el mes entrando en una etapa donde tendrás más posibilidades de hacerte escuchar. Si llevas tiempo sintiendo que trabajas mucho, cobras poco y todavía tienes que poner cara de agradecido, septiembre puede convertirse en el momento indicado para mover las piezas”.
- Capricornio
“Deja de esperar señales de esa persona que te gusta, Capricornio, porque este 31 de agosto de 2026 necesitas abrir los ojos y aceptar lo que probablemente ya sabes, pero no quieres reconocer. Esa criatura puede gustarte muchísimo, moverte el tapete y hasta alborotarte las hormonas, pero sus intereses no van”.
CAPRICORNIO – 31 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 31, 2026
Deja de esperar señales de esa persona que te gusta, Capricornio, porque este 31 de agosto de 2026 necesitas abrir los ojos y aceptar lo que probablemente ya sabes, pero no quieres reconocer. Esa criatura puede gustarte muchísimo, moverte el…
- Acuario
“Cuida muchísimo lo que comes, Acuario, porque este 31 de agosto de 2026 tu cuerpo podría comenzar a reclamarte todos esos excesos que has querido justificar con el famoso ‘una vez al año no hace daño’, cuando tú ya llevas como diecisiete veces en el mes”.
- Piscis
“Ten muchísimo cuidado con lo que deseas, Piscis, porque este 31 de agosto de 2026 cierras el mes con una energía de cambios y decisiones que puede acercarte precisamente a eso que llevas tiempo pidiendo. El detalle está en que algunas veces quieres algo con todas tus fuerzas y, cuando finalmente aparece, descubres que venía con condiciones que promoción de banco”.
PISCIS – 31 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 31, 2026
Ten muchísimo cuidado con lo que deseas, Piscis, porque este 31 de agosto de 2026 cierras el mes con una energía de cambios y decisiones que puede acercarte precisamente a eso que llevas tiempo pidiendo. El detalle está en que algunas veces quieres…