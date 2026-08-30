Walter Mercado: números de la suerte para ganarse la lotería este domingo, 30 de agosto

Walter Mercado, reconocido astrólogo y referente de la televisión latinoamericana, continúa presente entre quienes siguen sus interpretaciones y mensajes, incluso después de su fallecimiento en 2019. Su legado permanece a través de materiales y escritos que dejó, los cuales han seguido siendo difundidos por sus allegados.
De cara al domingo 30 de agosto, fecha que marca el cierre del mes, El Nuevo Herald publicó información relacionada con los mensajes atribuidos a la familia del recordado astrólogo. Entre estos contenidos se incluyeron algunas combinaciones numéricas asociadas con la fortuna y que podrían ser tenidas en cuenta por quienes acostumbran participar en sorteos de lotería y juegos de chance.
Aries
La Luna en su signo le brinda fuerza, claridad y control. Una decisión pendiente encuentra solución y en el amor recibe una respuesta esperada. En el dinero, un movimiento le resulta favorable.
Su afirmación de hoy: “Hoy mi energía abre caminos sin obstáculos”.
Números de suerte: 8, 44, 27.
Tauro
La Luna en Aries le impulsa a actuar y destrabar un asunto pendiente. Una conversación amorosa le devuelve seguridad y una nueva idea puede favorecerle en el trabajo. El dinero mejora con decisiones firmes.
Su afirmación de hoy: “Hoy avanzo sin miedo y todo fluye mejor”.
Números de suerte: 19, 46, 22.
Géminis
La energía de Aries aumenta su rapidez mental y le ayuda a resolver algo que había postergado. En el amor obtiene una señal clara y en lo social recibe buenas noticias. Un pequeño riesgo económico puede beneficiarle.
Su afirmación de hoy: “Hoy mi claridad me guía hacia lo correcto”.
Números de suerte: 1, 21, 58.
Cáncer
La Luna en Aries le invita a establecer límites y ordenar sus emociones. Aclara una situación que le preocupaba y una nueva actitud mejora el amor. Además, recibe apoyo familiar y evita un gasto innecesario.
Su afirmación de hoy: “Hoy protejo mi paz y todo se acomoda”.
Números de suerte: 59, 38, 22.
Leo
La jornada trae entusiasmo y valentía. Una noticia le motiva a continuar con sus planes, mientras en el amor aumenta el interés de alguien especial. Su iniciativa destaca laboralmente y surge una oportunidad económica.
Su afirmación de hoy: “Hoy mi fuerza atrae lo que merezco”.
Números de suerte: 9, 46, 27.
Virgo
La Luna en Aries le pide actuar con mayor decisión. Logra cerrar un pendiente que le estaba quitando energía, recibe tranquilidad en el amor y encuentra claridad para organizar su semana. Un ajuste financiero le favorece.
Su afirmación de hoy: “Hoy decido con firmeza y todo mejorará”.
Números de suerte: 8, 44, 26.
Libra
La energía lunar activa sus relaciones y decisiones compartidas. Una conversación importante permite aclarar asuntos y mejorar el ambiente sentimental. Una invitación social le anima y un acuerdo económico puede resultar más justo.
Su afirmación de hoy: “Hoy mis vínculos se fortalecen con claridad”.
Números de suerte: 34, 44, 21.
Escorpio
Es un buen momento para organizar prioridades y resolver aquello que estaba retrasando sus planes. Una conversación sincera fortalece el amor, mientras en el trabajo avanza rápidamente. Un pago pendiente podría llegar.
Su afirmación de hoy: “Hoy mi disciplina abre puertas nuevas”.
Números de suerte: 24, 51, 33.
Sagitario
La Luna en Aries le aporta entusiasmo y creatividad. Una idea mejora su ánimo y en el amor surge una situación que le provoca alegría. Un mensaje puede motivarle a salir y una pequeña oportunidad económica podría crecer.
Su afirmación de hoy: “Hoy mi alegría atrae buenas sorpresas”.
Números de suerte: 54, 46, 22.
Capricornio
La jornada favorece asuntos relacionados con el hogar y la familia. Organizar un pendiente le dará tranquilidad. La paciencia ayuda a suavizar tensiones amorosas y recupera el control laboral. Un gasto resulta menor de lo esperado.
Su afirmación de hoy: “Hoy ordeno mi mundo y todo fluye”.
Números de suerte: 13, 37, 3.
Acuario
La Luna en Aries activa la comunicación y las decisiones rápidas. Una noticia puede aclararle el panorama financiero. En el amor, sus palabras generan un cambio positivo y alguien de su entorno social se acerca con interés.
Su afirmación de hoy: “Hoy mi voz abre oportunidades”.
Números de suerte: 5, 30, 43.
Piscis
La energía lunar le impulsa a fortalecer su autoestima y defender sus límites. Tiene mayor claridad sobre lo que desea en el amor. En el trabajo comienza a ver frutos de sus esfuerzos y en el dinero llega mayor estabilidad.
Su afirmación de hoy: “Hoy confío en mí y todo mejorará”.
Números de suerte: 21, 43, 27.