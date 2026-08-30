Walter Mercado: números de la suerte para ganarse la lotería este domingo, 30 de agosto

Walter Mercado, reconocido astrólogo y referente de la televisión latinoamericana, continúa presente entre quienes siguen sus interpretaciones y mensajes, incluso después de su fallecimiento en 2019. Su legado permanece a través de materiales y escritos que dejó, los cuales han seguido siendo difundidos por sus allegados.

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De cara al domingo 30 de agosto, fecha que marca el cierre del mes, El Nuevo Herald publicó información relacionada con los mensajes atribuidos a la familia del recordado astrólogo. Entre estos contenidos se incluyeron algunas combinaciones numéricas asociadas con la fortuna y que podrían ser tenidas en cuenta por quienes acostumbran participar en sorteos de lotería y juegos de chance.

Aries

La Luna en su signo le brinda fuerza, claridad y control. Una decisión pendiente encuentra solución y en el amor recibe una respuesta esperada. En el dinero, un movimiento le resulta favorable.

Su afirmación de hoy: “Hoy mi energía abre caminos sin obstáculos”.

Números de suerte: 8, 44, 27.

Tauro

La Luna en Aries le impulsa a actuar y destrabar un asunto pendiente. Una conversación amorosa le devuelve seguridad y una nueva idea puede favorecerle en el trabajo. El dinero mejora con decisiones firmes.

Su afirmación de hoy: “Hoy avanzo sin miedo y todo fluye mejor”.

Números de suerte: 19, 46, 22.

Géminis

La energía de Aries aumenta su rapidez mental y le ayuda a resolver algo que había postergado. En el amor obtiene una señal clara y en lo social recibe buenas noticias. Un pequeño riesgo económico puede beneficiarle.

Su afirmación de hoy: “Hoy mi claridad me guía hacia lo correcto”.

Números de suerte: 1, 21, 58.

Cáncer

La Luna en Aries le invita a establecer límites y ordenar sus emociones. Aclara una situación que le preocupaba y una nueva actitud mejora el amor. Además, recibe apoyo familiar y evita un gasto innecesario.

Su afirmación de hoy: “Hoy protejo mi paz y todo se acomoda”.

Números de suerte: 59, 38, 22.

Leo

La jornada trae entusiasmo y valentía. Una noticia le motiva a continuar con sus planes, mientras en el amor aumenta el interés de alguien especial. Su iniciativa destaca laboralmente y surge una oportunidad económica.

Su afirmación de hoy: “Hoy mi fuerza atrae lo que merezco”.

Números de suerte: 9, 46, 27.

Virgo

La Luna en Aries le pide actuar con mayor decisión. Logra cerrar un pendiente que le estaba quitando energía, recibe tranquilidad en el amor y encuentra claridad para organizar su semana. Un ajuste financiero le favorece.

Su afirmación de hoy: “Hoy decido con firmeza y todo mejorará”.

Números de suerte: 8, 44, 26.

Libra

La energía lunar activa sus relaciones y decisiones compartidas. Una conversación importante permite aclarar asuntos y mejorar el ambiente sentimental. Una invitación social le anima y un acuerdo económico puede resultar más justo.

Su afirmación de hoy: “Hoy mis vínculos se fortalecen con claridad”.

Números de suerte: 34, 44, 21.

Escorpio

Es un buen momento para organizar prioridades y resolver aquello que estaba retrasando sus planes. Una conversación sincera fortalece el amor, mientras en el trabajo avanza rápidamente. Un pago pendiente podría llegar.

Su afirmación de hoy: “Hoy mi disciplina abre puertas nuevas”.

Números de suerte: 24, 51, 33.

Walter Mercado, reconocido astrólogo puertorriqueño. Foto: Getty Images / Getty Images

Sagitario

La Luna en Aries le aporta entusiasmo y creatividad. Una idea mejora su ánimo y en el amor surge una situación que le provoca alegría. Un mensaje puede motivarle a salir y una pequeña oportunidad económica podría crecer.

Su afirmación de hoy: “Hoy mi alegría atrae buenas sorpresas”.

Números de suerte: 54, 46, 22.

Capricornio

La jornada favorece asuntos relacionados con el hogar y la familia. Organizar un pendiente le dará tranquilidad. La paciencia ayuda a suavizar tensiones amorosas y recupera el control laboral. Un gasto resulta menor de lo esperado.

Su afirmación de hoy: “Hoy ordeno mi mundo y todo fluye”.

Números de suerte: 13, 37, 3.

Acuario

La Luna en Aries activa la comunicación y las decisiones rápidas. Una noticia puede aclararle el panorama financiero. En el amor, sus palabras generan un cambio positivo y alguien de su entorno social se acerca con interés.

Su afirmación de hoy: “Hoy mi voz abre oportunidades”.

Números de suerte: 5, 30, 43.

Piscis

La energía lunar le impulsa a fortalecer su autoestima y defender sus límites. Tiene mayor claridad sobre lo que desea en el amor. En el trabajo comienza a ver frutos de sus esfuerzos y en el dinero llega mayor estabilidad.

Su afirmación de hoy: “Hoy confío en mí y todo mejorará”.

Números de suerte: 21, 43, 27.