Números de la suerte para hoy, 28 de agosto: descubra las combinaciones de Walter Mercado para cada signo

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.
Para el viernes 28 de agosto, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La seguridad será clave para tomar decisiones y avanzar. También aparece como un momento favorable para cerrar un ciclo y comenzar una nueva etapa.
Números de suerte: 7, 29 y 18.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Las emociones tendrán un papel importante para Tauro. La jornada invita a identificar aquello que ya no aporta bienestar y a establecer límites. Dejar atrás ciertas preocupaciones podría traer mayor tranquilidad y favorecer la paz interior.
Números de suerte: 4, 22 y 30.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La influencia lunar favorece la comunicación y podría estar relacionada con una noticia importante en el ámbito profesional. Será una jornada para analizar opciones y tomar decisiones.
Números de suerte: 12, 25 y 33.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Cáncer tendrá la oportunidad de reconocer qué necesita para sentirse más estable. Una preocupación que llevaba tiempo presente podría comenzar a quedar atrás. Expresar lo que considera justo también será importante durante esta jornada.
Números de suerte: 6, 18 y 29.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Hablar de aquello que había guardado podría generar alivio emocional. Además, la creatividad será una herramienta para encontrar soluciones frente a situaciones complicadas.
Números de suerte: 1, 20 y 3.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Virgo tendrá un momento propicio para revisar sus emociones, organizar sus pensamientos y considerar cambios en su vida cotidiana. La intuición estará especialmente presente y podría convertirse en una guía para tomar decisiones.
Números de suerte: 9, 14 y 26.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Las relaciones y amistades estarán en primer plano. Libra podría identificar con mayor facilidad quiénes han permanecido a su lado en momentos importantes.
Números de suerte: 11, 23 y 21.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Escorpio tendrá mayor claridad para tomar decisiones relacionadas con el amor o el trabajo. Una situación que generaba dudas podría comenzar a resolverse, permitiéndole avanzar con más seguridad y confianza en su intuición.
Números de suerte: 8, 17 y 40.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Es un periodo favorable para aprender, explorar nuevas posibilidades y considerar cambios que permitan avanzar hacia otros objetivos.
Números de suerte: 10, 27 y 34.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Capricornio podría aprovechar esta jornada para dejar atrás miedos o preocupaciones que han limitado su camino. La disciplina y capacidad de organización serán fundamentales para cerrar una etapa y tomar nuevas decisiones.
Números de suerte: 3, 15 y 32.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las relaciones personales cobran relevancia para Acuario. Una conversación sincera podría ayudar a resolver una situación incómoda y fortalecer un vínculo. También habrá disposición para escuchar opiniones diferentes y comprender otros puntos de vista.
Números de suerte: 13, 24 y 26.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Piscis deberá prestar atención a sus hábitos y a la manera en que organiza sus actividades diarias. La jornada puede ser adecuada para realizar pequeños cambios que favorezcan el bienestar y permitan mejorar la energía y productividad.
Números de suerte: 5, 21 y 38.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.