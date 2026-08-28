Números de la suerte para hoy, 28 de agosto: descubra las combinaciones de Walter Mercado para cada signo

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el viernes 28 de agosto, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La seguridad será clave para tomar decisiones y avanzar. También aparece como un momento favorable para cerrar un ciclo y comenzar una nueva etapa.

Números de suerte: 7, 29 y 18.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las emociones tendrán un papel importante para Tauro. La jornada invita a identificar aquello que ya no aporta bienestar y a establecer límites. Dejar atrás ciertas preocupaciones podría traer mayor tranquilidad y favorecer la paz interior.

Números de suerte: 4, 22 y 30.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La influencia lunar favorece la comunicación y podría estar relacionada con una noticia importante en el ámbito profesional. Será una jornada para analizar opciones y tomar decisiones.

Números de suerte: 12, 25 y 33.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer tendrá la oportunidad de reconocer qué necesita para sentirse más estable. Una preocupación que llevaba tiempo presente podría comenzar a quedar atrás. Expresar lo que considera justo también será importante durante esta jornada.

Números de suerte: 6, 18 y 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hablar de aquello que había guardado podría generar alivio emocional. Además, la creatividad será una herramienta para encontrar soluciones frente a situaciones complicadas.

Números de suerte: 1, 20 y 3.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo tendrá un momento propicio para revisar sus emociones, organizar sus pensamientos y considerar cambios en su vida cotidiana. La intuición estará especialmente presente y podría convertirse en una guía para tomar decisiones.

Números de suerte: 9, 14 y 26.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las relaciones y amistades estarán en primer plano. Libra podría identificar con mayor facilidad quiénes han permanecido a su lado en momentos importantes.

Números de suerte: 11, 23 y 21.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio tendrá mayor claridad para tomar decisiones relacionadas con el amor o el trabajo. Una situación que generaba dudas podría comenzar a resolverse, permitiéndole avanzar con más seguridad y confianza en su intuición.

Números de suerte: 8, 17 y 40.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es un periodo favorable para aprender, explorar nuevas posibilidades y considerar cambios que permitan avanzar hacia otros objetivos.

Números de suerte: 10, 27 y 34.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio podría aprovechar esta jornada para dejar atrás miedos o preocupaciones que han limitado su camino. La disciplina y capacidad de organización serán fundamentales para cerrar una etapa y tomar nuevas decisiones.

Números de suerte: 3, 15 y 32.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones personales cobran relevancia para Acuario. Una conversación sincera podría ayudar a resolver una situación incómoda y fortalecer un vínculo. También habrá disposición para escuchar opiniones diferentes y comprender otros puntos de vista.

Números de suerte: 13, 24 y 26.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis deberá prestar atención a sus hábitos y a la manera en que organiza sus actividades diarias. La jornada puede ser adecuada para realizar pequeños cambios que favorezcan el bienestar y permitan mejorar la energía y productividad.

Números de suerte: 5, 21 y 38.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.