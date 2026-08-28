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Números de la suerte para hoy, 28 de agosto: descubra las combinaciones de Walter Mercado para cada signo

Predicciones en el amor, trabajo y salud, junto con sus números de la suerte.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

28 de agosto de 2026 a las 6:51 a. m.
Walter Mercado, astrólogo puertorriqueño.
Walter Mercado, astrólogo puertorriqueño. Foto: Getty Images / Getty Images

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el viernes 28 de agosto, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.
Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La seguridad será clave para tomar decisiones y avanzar. También aparece como un momento favorable para cerrar un ciclo y comenzar una nueva etapa.

Números de suerte: 7, 29 y 18.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las emociones tendrán un papel importante para Tauro. La jornada invita a identificar aquello que ya no aporta bienestar y a establecer límites. Dejar atrás ciertas preocupaciones podría traer mayor tranquilidad y favorecer la paz interior.

Números de suerte: 4, 22 y 30.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La influencia lunar favorece la comunicación y podría estar relacionada con una noticia importante en el ámbito profesional. Será una jornada para analizar opciones y tomar decisiones.

Números de suerte: 12, 25 y 33.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer tendrá la oportunidad de reconocer qué necesita para sentirse más estable. Una preocupación que llevaba tiempo presente podría comenzar a quedar atrás. Expresar lo que considera justo también será importante durante esta jornada.

Números de suerte: 6, 18 y 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hablar de aquello que había guardado podría generar alivio emocional. Además, la creatividad será una herramienta para encontrar soluciones frente a situaciones complicadas.

Números de suerte: 1, 20 y 3.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo tendrá un momento propicio para revisar sus emociones, organizar sus pensamientos y considerar cambios en su vida cotidiana. La intuición estará especialmente presente y podría convertirse en una guía para tomar decisiones.

Números de suerte: 9, 14 y 26.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las relaciones y amistades estarán en primer plano. Libra podría identificar con mayor facilidad quiénes han permanecido a su lado en momentos importantes.

Números de suerte: 11, 23 y 21.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio tendrá mayor claridad para tomar decisiones relacionadas con el amor o el trabajo. Una situación que generaba dudas podría comenzar a resolverse, permitiéndole avanzar con más seguridad y confianza en su intuición.

Números de suerte: 8, 17 y 40.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es un periodo favorable para aprender, explorar nuevas posibilidades y considerar cambios que permitan avanzar hacia otros objetivos.

Números de suerte: 10, 27 y 34.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio podría aprovechar esta jornada para dejar atrás miedos o preocupaciones que han limitado su camino. La disciplina y capacidad de organización serán fundamentales para cerrar una etapa y tomar nuevas decisiones.

Números de suerte: 3, 15 y 32.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones personales cobran relevancia para Acuario. Una conversación sincera podría ayudar a resolver una situación incómoda y fortalecer un vínculo. También habrá disposición para escuchar opiniones diferentes y comprender otros puntos de vista.

Números de suerte: 13, 24 y 26.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis deberá prestar atención a sus hábitos y a la manera en que organiza sus actividades diarias. La jornada puede ser adecuada para realizar pequeños cambios que favorezcan el bienestar y permitan mejorar la energía y productividad.

Números de suerte: 5, 21 y 38.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.