Luisa Fernanda W afina detalles de su vestido de novia y sorprende con la sede de su boda: “Mi matrimonio no va a ser acá”

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W puso fin a las especulaciones sobre los detalles de su matrimonio con el cantante de música popular Pipe Bueno. A través de sus redes sociales, la antioqueña confirmó que la ceremonia se llevará a cabo en Bogotá, descartando las versiones que situaban el evento en el exterior o en la Costa Caribe colombiana, luego de un reciente viaje a Barranquilla.

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La pareja, que formalizó su compromiso en octubre de 2023 durante una estancia en Dubái, suma cerca de tres años en la planificación de la celebración, que espera realizar antes de finalizar 2026.

La fecha exacta no ha sido revelada; la influenciadora señaló que mantendrá el dato en reserva hasta tener listos todos los aspectos logísticos.

Frente a la posibilidad de realizar la boda en un destino internacional, Luisa Fernanda W argumentó que la decisión responde a una afinidad personal y profesional con la ciudad donde reside actualmente. Según declaraciones compartidas en sus historias de Instagram, la empresaria priorizó el contexto local sobre alternativas en el extranjero.

“Teniendo la opción de elegir cualquier lugar, elijo mi país, elijo la ciudad en donde vivo y la ciudad que me ha dado muchas oportunidades”, expresó la creadora de contenido al explicar el motivo detrás de la elección de Bogotá.

En el mismo espacio, aclaró que su reciente desplazamiento a Barranquilla tuvo como objetivo exclusivo la prueba de su vestido de novia y la degustación de la repostería para el evento, desmintiendo que la capital del Atlántico fuera el lugar de la ceremonia.

Durante su paso por Barranquilla, la influenciadora estuvo acompañada por su suegra, Cindy Restrepo, y su amiga cercana, Laura Beltrán. A través de sus plataformas digitales, la empresaria mostró el recibimiento en el establecimiento encargado de su vestuario, aunque prefirió mantener en estricta reserva los detalles del diseño.

La creadora de contenido explicó la ausencia de su madre en la cita de vestuario, aclarando que se debió a un procedimiento quirúrgico reciente al que fue sometido su padre, situación que le impidió viajar.

La logística del matrimonio ha atravesado distintas etapas desde el anuncio del compromiso. Según lo expuesto en diversas intervenciones públicas por los involucrados, las proyecciones iniciales contemplaban visiones diferentes: mientras Luisa Fernanda W quería una reunión íntima, Pipe Bueno planteaba una celebración de mayor escala.

Además, el cantante abordó públicamente días atrás, durante su participación en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, algunos de los retos de convivencia y pareja experimentados a raíz de sus compromisos profesionales y cambios de residencia entre Colombia y México.

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En cuanto a los eventos previos a la boda, la influenciadora confirmó que asumió directamente la organización de su despedida de soltera. La celebración quedó programada para el mes de septiembre en Cartagena, tras descartar opciones internacionales que sugerían sus acompañantes, como Aspen, Argentina o Los Cabos.

Con las pruebas del vestido de novia en marcha y la sede confirmada en Bogotá, la pareja continúa completando la fase final de los preparativos para uno de los eventos de mayor relevancia en el entretenimiento nacional.