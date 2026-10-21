“Hay cosas que eventualmente no voy a poder hacer”: Kany García alarma a sus seguidores tras revelar diagnóstico en su columna

La cantautora puertorriqueña Kany García reveló públicamente que padece espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta progresivamente la columna vertebral.

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La declaración se produjo durante la jornada inaugural de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, en un espacio donde la artista abordó las exigencias físicas de su actual gira internacional Puerta Abierta Tour y el impacto que este diagnóstico tendrá a largo plazo en su desempeño sobre los escenarios.

Durante su participación en uno de los paneles del evento, al ser consultada sobre sus temores personales y profesionales, la intérprete de temas como Hoy ya me voy y Para siempre decidió compartir por primera vez los detalles de su condición de salud.

“Yo tengo una condición en la columna vertebral que se llama espondilitis anquilosante, y es un primo hermano de la artritis; cada vez me voy a encorvar más en mi vida y tengo que saber que es una realidad”, afirmó la cantautora boricua.

La espondilitis anquilosante es una enfermedad de carácter autoinmune e inflamatorio que, con el paso del tiempo, puede causar rigidez, dolor agudo y, en casos avanzados, la fusión de las vértebras.

Aunque el diagnóstico implica restricciones progresivas en la movilidad, la artista aclaró que de momento la enfermedad no le impide cumplir con sus compromisos profesionales, aunque reconoce la necesidad de adaptar sus hábitos a las exigencias corporales.

Actualmente, Kany García se encuentra promocionando su producción discográfica a través del Puerta Abierta Tour, un proyecto ambicioso ideado para ser presentado en recintos de gran capacidad, como estadios y arenas, abarcando un itinerario de más de 80 fechas.

Esta propuesta busca romper esquemas en la industria al posicionar a cantautoras en escenarios de alta escala, tradicionalmente reservados para otros géneros o formatos.

Sin embargo, el despliegue escénico que exige la producción representa un esfuerzo físico considerable.

Para mitigar los efectos del dolor y la rigidez articular, la cantautora explicó que ha adoptado una estricta rutina diaria durante las giras, que incluye entrenamientos en el gimnasio, sesiones de estiramiento de hasta 20 minutos y períodos de descanso que alcanzan las 10 horas de sueño.

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A pesar de los cuidados, García reconoció con franqueza el impacto psicológico y físico de la enfermedad frente al ritmo de sus presentaciones: “Cada vez que salgo de gira, es ese gran reto de saber que hay cosas que eventualmente no voy a poder hacer. Por eso me estoy disfrutando esto de los dos escenarios y de subir y bajar escaleras con toda velocidad, porque sé que va a haber un momento en que eso va a tener que cesar”.

Durante la misma jornada en Miami, Kany García fue galardonada con certificaciones de platino por el éxito en ventas de los sencillos A la niña que fui y Te lo agradezco, este último grabado en colaboración con el cantante mexicano Carín León.