Kany García, de ‘Yo me llamo’, sin titubear, le tira a jurados por radical decisión: “No estudian, ¿y tengo que darles la razón?"

Amparo Grisales: “Siempre difieres como lo que vas ahora a diferir. Con todo mi amor, que es desde el corazón. La percepción es diferente, lo que ustedes sienten allí, piensan que no desafinan o que no cambian el color de la voz. Al comienzo perdiste el color, no te das cuenta y lo volviste nasal, luego lo mejoraste, lo arreglaste y estuviste muy bien. El comienzo sí fue raro”

“¡La razón se le da a quien la tiene! Estaba esperando que saliera esta presentación en televisión a ver qué había pasado porque había que velo desde ‘AFUERA’ y no me equivoqué, desafinada no estuve. Uno matándose, aprendiéndose las cosas que Kany hace en la canción y ellos no estudian, ¿y tengo que darles la razón? No, no y no“, comentó.