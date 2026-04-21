Decisión en ‘Yo me llamo 2026′; hacen cambio radical en los jurados y Amparo Grisales lo anunció

El programa Yo me llamo se prepara para una nueva temporada, convocando a cientos de aspirantes que buscan brillar en esta competencia de imitación y talento musical. Participantes de distintas regiones del país llegan con el propósito de dar vida a sus artistas favoritos, afinando cada detalle para convencer al exigente jurado.

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Aunque el formato apenas inicia, las expectativas ya son altas y el desarrollo del concurso comienza a generar expectativa entre los televidentes. Desde los primeros episodios, algunas audiciones prometerán sorprender tanto al panel de expertos como al público, con presentaciones que dejan ver talentos inesperados y posibles favoritos.

Este arranque ha despertado el interés de la audiencia, que se mantiene atenta a los giros y novedades que traerá la competencia en esta nueva etapa.

Sin embargo, recientemente, Amparo Grisales fue la encargada de revelar una noticia inesperada, enfocada precisamente en un cambio en el panel de jurados. La celebridad visitó Día a día, contando lo que hay detrás de esta decisión.

En la charla con el matutino, la ‘Diva’ de Colombia aseguró que Rey Ruiz y Pipe Bueno no regresarían al formato, ya que había un nuevo nombre en el panorama. Se trata de Elder Dayan, hijo de Diomedes Díaz, que se ha dado a conocer con su talento y trabajo en el vallenato.

Elder Dayán Díaz Foto: Archivo personal

El Canal Caracol habría inclinado su decisión por un rostro diferente e interactivo, el cual refrescaría a César Escola y Amparo Grisales en cada fase del show.

De esta manera, el intérprete agregaría un género musical a este programa, precisamente después de que estuvo rodeado de salsa y música popular con Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Pipe Bueno.

Por el momento se abrieron las puertas a inscripciones de talentos, esperando encontrar el doble perfecto para la siguiente temporada.