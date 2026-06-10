Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el jueves 11 de junio para los 12 signos del zodiaco

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Hermana de B King aseguró que el fallecido cantante se le manifestó y publicó fotografía

Es por esto que, Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente, el jueves, 11 de junio de 2026.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La atención estará centrada en el bienestar físico y emocional. Será un momento favorable para realizar cambios relacionados con la imagen personal, la salud y el autocuidado. La recomendación es priorizar las propias necesidades antes de intentar satisfacer las expectativas de los demás.

Números de la suerte: 44, 37 y 3.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Después de atravesar sacrificios y desilusiones, llegan recompensas importantes. El panorama económico mejora y podrían recibirse pagos pendientes. Nuevos intereses aportarán entusiasmo y motivación para seguir avanzando.

Números de la suerte: 28, 9 y 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La confianza será clave para superar retos que parecían imposibles. El éxito financiero permitirá cumplir algunos deseos personales, mientras que la fortaleza espiritual ayudará a vencer obstáculos y rivalidades.

Números de la suerte: 16, 40 y 32.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía astral favorece la recuperación de la autoestima y el amor propio. Se presentan oportunidades de estudio y crecimiento económico que podrían abrir nuevas puertas en el futuro cercano.

Números de la suerte: 32, 15 y 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es tiempo de cerrar ciclos sentimentales que ya no aportan estabilidad. La búsqueda de relaciones más maduras y compatibles será fundamental para construir vínculos duraderos y significativos.

Números de la suerte: 18, 45 y 30.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La claridad mental permitirá tomar decisiones importantes con rapidez. La visualización positiva y la confianza en las propias capacidades ayudarán a concretar proyectos que antes parecían inalcanzables.

Números de la suerte: 33, 1 y 48.

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La sinceridad marcará la pauta en las relaciones personales. Quienes están solteros podrían encontrar a alguien compatible, mientras que la comunicación directa fortalecerá los lazos existentes.

Números de la suerte: 13, 7 y 18.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las alianzas estratégicas favorecerán el éxito profesional y personal. También será una etapa positiva para las relaciones familiares, especialmente con hijos y nietos, quienes brindarán satisfacciones y orgullo.

Números de la suerte: 48, 2 y 19.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La introspección ayudará a sanar heridas del pasado. Será una jornada propicia para reflexionar, redefinir creencias y encontrar respuestas que aporten tranquilidad emocional.

Números de la suerte: 13, 28 y 5.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El amor será un tema central. Algunas personas deberán decidir si continúan una relación o si es momento de tomar caminos separados. La clave estará en valorar los sentimientos propios.

Números de la suerte: 50, 4 y 26.

Días de tensión: los signos más golpeados por la alineación de Mercurio y Saturno en junio

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad y la sensibilidad espiritual estarán potenciadas. Situaciones inesperadas podrían tener un significado especial, mientras que los sueños y las intuiciones cobrarán gran relevancia.

Números de la suerte: 6, 17 y 14.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La salud física y emocional requerirá atención, especialmente ante el estrés y las pequeñas molestias. Al mismo tiempo, se abre una etapa de prosperidad y conexión con personas creativas y espirituales.

Números de la suerte: 15, 4 y 31.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.