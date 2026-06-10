Días de tensión: los signos más golpeados por la alineación de Mercurio y Saturno en junio

La segunda semana de junio llega con un movimiento planetario que, según los expertos en astrología, podría generar momentos de tensión, reflexión y algunos desafíos para varios signos del zodiaco occidental.
Se trata de la alineación entre Mercurio y Saturno, una combinación que suele estar relacionada con dificultades en la comunicación, retrasos en proyectos y situaciones que avanzan más lento de lo esperado.
Mercurio es conocido por representar la comunicación, las ideas y la forma en la que las personas se relacionan con su entorno. Por otro lado, Saturno está asociado con la disciplina, las responsabilidades y las lecciones que la vida pone en el camino.
Cuando ambos planetas forman una alineación importante, algunas personas pueden experimentar obstáculos que las obliguen a actuar con mayor prudencia.
Aunque todos los signos sentirán de alguna manera esta energía, hay algunos que podrían verse especialmente afectados durante estos días.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Géminis aparece entre los signos que más podrían sentir el impacto de esta alineación debido a la influencia directa de Mercurio, su planeta regente.
Durante la semana podrían surgir malentendidos en conversaciones importantes, retrasos en asuntos laborales o dificultades para expresar ideas con claridad. Los astrólogos recomiendan evitar decisiones impulsivas y revisar cuidadosamente cualquier documento antes de firmarlo.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Virgo también está regido por Mercurio, razón por la cual la energía de esta alineación podría sentirse con intensidad.
Las responsabilidades podrían aumentar de manera inesperada, generando estrés o sensación de agotamiento. Además, algunos planes que parecían avanzar sin problemas podrían enfrentar demoras que obliguen a replantear estrategias.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Para Sagitario, la tensión podría aparecer especialmente en temas familiares y emocionales.
La influencia de Saturno podría sacar a la luz asuntos pendientes que requieren atención inmediata. Algunas conversaciones incómodas podrían ser inevitables, pero necesarias para resolver conflictos que vienen acumulándose desde hace tiempo.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Piscis será otro de los signos que podría enfrentar jornadas emocionalmente exigentes durante la segunda semana de junio.
La alineación entre Mercurio y Saturno puede generar dudas, inseguridades y una sensación de incertidumbre frente a decisiones importantes. Algunas personas de este signo podrían cuestionar aspectos de su vida profesional o sentimental, sintiendo la necesidad de evaluar si realmente están en el camino que desean.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.