En estos signos lloverá la abundancia y el bienestar a partir de esta semana

La astrología y el tarot representan una de las herramientas más consultadas para la orientación espiritual y que vuelve a captar la atención de los creyentes y curiosos del esoterismo. A través de sus cartas simbólicas, se interpreta la energía que rodea a cada signo del zodíaco, revelando oportunidades de crecimiento, abundancia y realización personal.

Esta lectura sugiere que ciertos integrantes del zodiaco están a punto de experimentar una “coronación” simbólica. No se trata solo de dinero, sino de una claridad emocional que permitirá destrabar proyectos personales que parecían estancados. Esta influencia astral actúa como un catalizador para quienes han trabajado arduamente durante el año.

Los 5 signos elegidos por la fortuna

Estos son los protagonistas de la racha de bienestar:

Géminis: las cartas del tarot reveladas para Géminis fueron El Vidente y El Cometa Eterno. La primera otorga una visión nítida que permitirá detectar ideas capaces de mejorar su economía. La segunda, por su parte, apunta a un golpe de suerte inesperado: un obsequio significativo, un contacto profesional valioso o una situación que se transforma a su favor sin previo aviso. La combinación entre creatividad y percepción será determinante para que Géminis tome decisiones acertadas. Libra: a este signo del zodiaco le corresponden las cartas La Escala Dorada y El Faro Lunar. La primera de ellas simboliza la armonía entre esfuerzo y recompensa, lo que anuncia que un proyecto o asunto emocional pendiente podría traducirse en un beneficio concreto: desde un ascenso hasta una relación que se fortalece. La siguiente ilumina recursos inesperados, como ganancias provenientes de una inversión pasada o la recuperación de algo valioso. Capricornio: recibió El Pico Celestial y La Llave de Cristal. El primero representa un logro mayor alcanzado tras un periodo de esfuerzo intenso. Según el tarot, un objetivo importante está a punto de cumplirse. El segundo naipe anticipa la apertura de vínculos, acuerdos o accesos que Capricornio esperaba desde hace tiempo. Acuario: las cartas del tarot asociadas a Acuario fueron El Umbral del Amanecer y El Creador Alquímico. El Umbral del Amanecer anuncia el inicio de una etapa prometedora, tanto en lo personal como en lo financiero. El Creador Alquímico destaca la capacidad de Acuario para combinar esfuerzos, ideas o recursos de forma ingeniosa, generando prosperidad a partir de elementos que otros pasarían por alto. Piscis: recibió El Custodio de los Sueños y El Arroyo de Jade. La primera carta del tarot habla de aspiraciones que comienzan a materializarse y de mensajes reveladores que podrían llegar a través de los sueños, guiando hacia una vida más plena. La siguiente representa fluidez económica: un ingreso inesperado, la resolución de una deuda o una situación financiera que se acomoda, otorgando tranquilidad y estabilidad.

Astrología y cultura: un fenómeno que no se detiene

En Colombia, la consulta de los astros ha pasado de ser un tabú a convertirse en una sección imprescindible de la cultura popular. Figuras del entretenimiento y la política suelen estar vinculadas a este tipo de creencias, buscando en la alineación planetaria una explicación a los altibajos de la vida pública.

