Festival Vallenato 2026: Silvestre Dangond y J Balvin encabezan el cartel oficial de conciertos

Valledupar ya respira paseo, pulla, son y merengue, luego de la expectativa generada por el afiche oficial del festival en 2026 en honor a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ha revelado la esperada programación musical para los días principales de la edición 59.

Una nómina de lujo en el Parque de la Leyenda Vallenata

La organización ha confirmado que el viernes 1 y el sábado 2 de mayo de 2026 serán los días centrales de las presentaciones musicales del festival en el emblemático Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujo Noguera.

El cartel no solo celebra la tradición, sino que apuesta por una fusión de géneros que busca atraer a públicos de todas las edades.

Para el viernes 1 de mayo, la noche llegará con una mezcla llena de recuerdos y tradición. Silvestre Dangond, uno de los referentes más influyentes del género, llegará con el cierre de su gira El último baile, una presentación con una carga emocional fuerte por el reencuentro con Juancho de la Espriella.

También contará con la presentación de Guayacán Orquesta, una institución de la salsa colombiana con más de cuatro décadas de éxitos. Su presencia hará la fiesta musical diversa; a esta cuota de grandes artistas se une Jean Carlos Centeno, una de las voces más icónicas del Binomio de Oro de América,

El 2 de mayo será la gran noche del homenaje y la coronación del nuevo Rey Vallenato, pero también será la noche de homenajear a El Binomio de Oro de América, agrupación que hace 49 años revolucionó el vallenato y lo puso en el ojo internacional, junto a su fundador y líder, Israel Romero, quien estará presenciando un tributo lleno agradecimiento por la labor cumplida.

A la celebración central se une J Balvin, uno de los artistas colombianos más influyentes del mundo, quien llega al Festival para ofrecer un espectáculo de talla internacional.

Finalmente, El Churo Díaz y Elder Dayán completarán la noche reafirmando la vigencia del vallenato en las generaciones más jóvenes, demostrando que el género está más vivo que nunca.

Detalles de boletería y logística

Los precios de la boletería varían según las localidades, permitiendo que tanto turistas locales como extranjeros aseguren su lugar en el evento.

Se espera que en las próximas semanas se anuncie la programación correspondiente al jueves 30 de abril, la cual suele estar enfocada en los concursos de acordeoneros y talentos emergentes.