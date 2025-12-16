Festival de la Leyenda Vallenata 2026: precios, cartel de lujo y programación para el homenaje a Rafael Orozco, a Israel Romero y al Binomio de Oro de América

La versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata presentó la programación y un cartel de lujo para su fiesta en 2026. La cita, en Valledupar, tendrá como fin rendirle tributo al famoso cantante Rafael Orozco Maestre, cofundador y voz principal de la agrupación musical El Binomio de Oro, junto a Israel Romero el Pollo Isra, desde 1976 hasta su asesinato, perpetrado el 11 de junio de 1992 cuando el cantante tenía 38 años.

Para rendirle homenaje a Rafael Orozco, a Israel Romero y al grupo El Binomio de Oro, del cual han salido grandes solitas del vallenato, el Festival de la Leyenda Vallenata anunció que estarán presentes:

Viernes primero de mayo de 2026:

— Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, quienes se vienen presentando en la gira que han llamado “El último baile, la despedida”-

— Jean Carlos Centeno, una de las voces más reconocidas del Binomio de Oro hasta que se volvió solista.

— La famosa agrupación Guayacán Orquesta, muy admirada por los colombianos, especialmente en Cali y Valle del Cauca.

El sábado 2 de mayo de 2026:

— El famoso cantante vallenato Elder Dayán

— El famoso cantante de reguetón J Balvin

— Jorge Iván Díaz Lafaurie, más conocido como el Churo Díaz

— El Binomio de Oro actual, bajo la dirección de Israel Romero, a quien le dicen Pollo Isra o Pollo Irra.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata confirmó las siguientes fechas para la adquisición de boletería: Preventa Davivienda: Del 17 al 20 de diciembre de 2025. Venta general por Tuboleta.com (todos los medios de pago): 20 de diciembre de 2025.

Cartel del Festival de la Leyenda Vallenata 2026. | Foto: Festival de la Leyenda Vallenata

Afiche promocional del Festival de la Leyenda Vallenata: Un homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro. | Foto: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

“La historia de un género que conquistó el mundo sigue latiendo. Hoy develamos el afiche promocional de la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata 2025, que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo de 2025 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro. El Binomio de Oro no solo marcó una época, abrió caminos para que el vallenato fuera universal, fue protagonista de una nueva filosofía del vallenato, abriéndole las puertas al mundo entero con su estilo inconfundible”, señaló el Festival de la Leyenda Vallenata en octubre de 2025, cuando presentó el afiche promocional.

Festival de la Leyenda Vallenata - Precios del primero de mayo de 2026 | Foto: Festival de la Leyenda Vallenata

“La noche del 1° de mayo llegará con una mezcla llena de recuerdos, sentimiento y tradición. Silvestre Dangond, uno de los artistas más influyentes del vallenato contemporáneo, llegará con el cierre de su gira ‘El último baile’, una presentación que marcó la reunificación con Juancho de la Espriella, y que se ha convertido en un capítulo determinante para nuestro querido folclor”, señaló la organización.

“A este hito se une la legendaria Guayacán Orquesta, institución de la salsa colombiana con más de cuatro décadas de éxitos. Su presencia hará la fiesta musical diversa, rítmica y profundamente colombiana”, agregó.

“Jean Carlos Centeno, una de las voces más icónicas del Binomio de Oro de América, pondrá la nota nostálgica de la noche rememorando una época dorada del vallenato romántico, en un año en el que ese legado será celebrado como merece: desde la memoria, la emoción y las canciones que hicieron historia”, señaló la organización.

Festival de la Leyenda Vallenata - Sábado 2 de mayo de 2026 | Foto: Festival de la Leyenda Vallenata

El sábado, indicó el Festival de la Leyenda Vallenata, “será la gran noche del homenaje y la coronación del nuevo rey vallenato. El Binomio de Oro de América, agrupación que hace 49 años revolucionó el vallenato y lo proyectó a nuevas dimensiones, junto a su fundador y líder, Israel Romero, será protagonista de una presentación cargada de historia, alegría y clásicos que marcaron a generaciones enteras”.

“A este momento central se suma J Balvin, uno de los artistas colombianos más influyentes del mundo, quien llega al Festival para ofrecer un espectáculo de talla global, consolidando la visión del evento: honrar las raíces, dialogar con otros sonidos y abrazar la modernidad sin perder la esencia”.