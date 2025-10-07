Uno de los eventos musicales más reconocidos es el Festival de la Leyenda Vallenata y en esta ocasión celebra su quincuagésima novena edición con la presentación de su afiche promocional para el próximo año en el que anuncia el homenaje Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América.

El festival se llevará a cabo en Valledupar del 29 de abril al 2 de mayo de 2026. Esta edición rendirá homenaje a una de las agrupaciones más emblemáticas del vallenato moderno y con gran reconocimiento en varios países de América Latina.

El presidente de la Fundación, Rodolfo Molina Araújo, destacó que este homenaje es más que merecido, pues han sido abanderados importantes figuras del folclor vallenato, llevando su mensaje musical por el mundo y resaltó que en la edición no. 58 hubo más diez mil concursantes y más de 120 mil visitantes, dando a entender se espera se supere la cifra anterior.

La pieza gráfica fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Fundación, Codiscos, el diseñador Carlos Ortiz, ganador del Latin Grammy a mejor diseño de empaque y Rubén Darío Torres, publicista profesional con amplia trayectoria en estrategia de marca, comunicación visual y gestión cultural, y quien ha estado presente en el festival desde hace 12 años.

Afiche promocional del Festival de la Leyenda Vallenata: Un homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro. | Foto: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

Reacciones de los artistas y familiares

“Maravilloso el afiche porque quedó plasmado todo lo que nosotros representamos para la música vallenata”, expresó Israel Romero, uno de los homenajeados también conocido como “El Pollo Irra” o “Irra”.

Por su parte, Wendy Orozco, hija del fallecido Rafael Orozco, agradeció el homenaje, calificándolo como un punto a favor para seguir celebrando el legado, extendió la invitación y manifestó su sentir: “Mi familia está súpercontenta”.

El acto de presentación estuvo cargado de nostalgia, anécdotas y canciones inolvidables, recordando los logros del Binomio de Oro, que incluyen siete Congos de Oro del Carnaval de Barranquilla, premios internacionales y cuatro nominaciones al Grammy Latino.

La organización del festival continúa y se realizarán estrenos en diferentes ciudades del país, habrá los tradicionales concursos de acordeón, canción vallenata inédita, piqueria, y contará con espectáculos musicales, desfiles de piloneras, muestra de Jeep Willys parranderos.