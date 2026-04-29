Festival de la Leyenda Vallenata: planes imperdibles en la celebración

La ciudad de Valledupar se prepara para recibir a cientos de turistas que se reunirán alrededor del Festival de la Leyenda Vallenata, cuyos momentos más especiales ocurrirán entre el 30 de abril y el 2 de mayo.

El objetivo principal es preservar y promover los cuatro aires tradicionales del vallenato a través de concursos de acordeoneros, cantantes y compositores, destacando la riqueza cultural y folclórica de la región.

No solo eso. Con el paso del tiempo, han cobrado relevancia las parrandas vallenatas y actividades culturales relacionadas con este género, considerado como patrimonio cultura e inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Valledupar, en el radar de los viajeros gracias al Festival Vallenato 2026: así puede aprovechar el destino más allá del evento

Concursos del Festival de la Leyenda Vallenata

Los concursos se concentrarán en el coliseo de ferias Pedro Castro Monsalvo, la plaza Alfonso López, el parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujo y el parque Los Algarrobillos hasta el 2 de mayo, a las 6:00 de la tarde, donde se dará a conocer a los ganadores.

La competencia no está nada fácil, y su complejidad llamó la atención en varios países. La organización reportó inscripciones de personas procedentes de Argentina, Australia, Aruba, Chile, Estados Unidos, México y Venezuela.

En Colombia, los participantes son de Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre y Tolima.

Frente a este certamen se pronunció el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo:

“Esta alta cifra de inscritos de siete países y 19 departamentos nos demuestra que la labor desarrollada a lo largo de los años viene arrojando los mejores frutos. Nuestra gratitud es inmensa para todos, y más viendo que Valledupar se llenará de notas de acordeones, cantos y versos. Queremos agradecer a todas las autoridades por su valioso acompañamiento”.

Festival de la Leyenda Vallenata. Imagen de referencia: Getty Images. Foto: Getty Images/iStockphoto

Develación de escultura

En esta edición, el Festival rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro de América, unos de los artistas más destacados del género vallenato. Sus canciones sonarán durante todo el fin de semana en Valledupar.

Uno de los momentos más esperados por los asistentes será la develación de la escultura que rendirá tributo a estas personas. El evento está programado para el 1 de mayo, a las 5:30 de la tarde, en el ecoparque del río Guatapurí.

Así lo anunció la Oficina de Cultura de la capital del Cesar: “Este 1 de mayo acompáñanos a la develación de la escultura en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro, en el marco del 59 Festival de la Leyenda Vallenata. Un reconocimiento a su legado musical y a su aporte a la historia”.

Ritmo, tradición y viaje: Llega el Festival Vallenato 2026, una oportunidad para vivir nuevas experiencias en Valledupar

Las casetas del vallenato

Las casetas siempre han sido el corazón popular del Festival, espacios donde nacen las parradas, las conversaciones y las historias que luego se vuelven canciones. Por ejemplo, KZ Old Parr tendrá en su programación a grandes artistas entre el 29 de marzo y el 3 de mayo.

Este miércoles estarán en escena Aria Vega, Mono Zabaleta, Kevin Flórez y Luisra Solano. El jueves se contará con Churo Díaz, Luister la Voz, Karen Lizarazo y Luifer Cuello. El viernes interpretarán Rafa Pérez, Peter Manjarrés, Wilfran Castillo, Iván Ovalle y Rafael Manjarrés. El sábado participarán Diego Daza, Lil Silvio & El Vega, Dekko, Elder Dayán y la Banda del 5. Y el cierre, el domingo, estará a cargo de Poncho Zuleta y Mario Cerchar.

Esta compañía, además de su programación de entretenimiento, impulsa una estrategia integral de consumo responsable que combina educación y cultura. Uno de ellos es el programa “En serio”, que llegará a instituciones educativas de Valledupar, impactando a cerca de 1.600 jóvenes con mensajes de prevención del consumo en menores de edad.

Casetas. Imagen de referencia. Foto: Suministrada a Semana.

Desfile de piloneras

El desfile de piloneras emociona a Valledupar anualmente. Es una manifestación folclórica que rinde tributo a la vieja ciudad y a “las matronas que entonaban los versos del pilón mientras realizaban sus quehaceres, tradición que se ha mantenido vigente por 45 años y que ha pasado de generación en generación”, describió el Festival en un comunicado de prensa.

Para que los propios y visitantes disfruten la jornada, las autoridades activaron un plan especial para contener la alteración del orden público. Al menos 1.500 policías estarán ubicados en los puntos estratégicos de la ciudad.