Valledupar, en el radar de los viajeros gracias al Festival Vallenato 2026: así puede aprovechar el destino más allá del evento

Del 25 de abril al 2 de mayo, Valledupar se transforma en el escenario edición 59° del Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos culturales más emblemáticos de Colombia.

Gracias a este importante evento, la capital del Cesar se posiciona como un destino relevante para los viajeros que priorizan experiencias vinculadas a la música, la cultura y la identidad local.

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Según cifras de Despegar, compañía líder en tecnología de viajes en Latinoamérica, las búsquedas hacia Valledupar para las fechas del evento presentaron un notable aumento del 55% frente al mes anterior. Este crecimiento evidencia que el Festival Vallenato ha superado su alcance regional para consolidarse como un destino de interés para gran parte de los viajeros colombianos, donde la tradición caribeña se convierte en el eje central de la experiencia.

“Eventos como el Festival Vallenato se consolidan como un motor del turismo de experiencias. Vemos que los viajeros no solo buscan asistir a los conciertos, sino organizar un viaje completo alrededor del evento”, señaló Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.

Así se vivió una de las pasadas ediciones de este icónico evento. Foto: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

Asimismo, indicó que en ese contexto, “los paquetes que combinan vuelo, alojamiento y otros servicios, son cada vez más elegidos, ya que permiten optimizar la planificación y acceder a ahorros de hasta un 30%”.

Más allá del festival: experiencias que enriquecen la visita a Valledupar

Además de la agenda musical, la ciudad ofrece una variedad de experiencias que complementan el viaje, entre ellas se destacan:

Circuito cultural: Un imperdible es visitar la Casa Beto Murgas (Museo del Acordeón), que recorre la historia del instrumento insignia de la región. También la Plaza Alfonso López, epicentro folclórico donde se corona al Rey Vallenato y se vive la esencia del festival.

El monumento la Revolución en Marcha en Valledupar, última obra del escultor Rodrigo Arenas Betancourt, recuerda al Gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938). Foto: alejandro acosta

Espacios naturales: Para equilibrar la intensidad de la fiesta, el Río Guatapurí y el Balneario Hurtado ganan protagonismo como los principales puntos de descanso y una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local, como el sancocho y las arepas de queso.

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Miradores: El Cerro de Santo Ecce Homo es la parada obligatoria para los amantes de las panorámicas. Desde allí, los viajeros pueden contemplar cómo la ciudad se extiende entre la música y el valle.

El Cerro de Santo Ecce Homo es la parada obligatoria para los amantes de las panorámicas. Desde allí, los viajeros pueden contemplar cómo la ciudad se extiende entre la música y el valle. Escapadas cercanas: Valledupar es un destino conocido, entre otras cosas, por su cercanía con la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo que es posible alquilar un vehículo y explorar los alrededores, transformando el viaje en una experiencia de bienestar y descubrimiento.

¿Preparado para vivir el Festival Vallenato 2026 y disfrutar los encantos de Valledupar durante esta fiesta?