Valledupar, la capital del departamento del Cesar, en Colombia, es una de las ciudades más atractivas de la costa caribe del país gracias a la cantidad de opciones de entretenimiento, cultura y gastronomía que ofrece no solo a quienes residen allí, sino a sus visitantes.

Además, es uno de los destinos favoritos de los amantes del vallenato, ya que es conocida también como la capital mundial de este género musical que se honra cada año en sus calles con la celebración del Festival de la Leyenda Vallenata.

En esta ciudad han nacido algunos de los más grandes compositores, cantantes y acordeoneros del vallenato, lo que hace que guarde mucha tradición, magia y logre conectar muy bien con los turistas y sus culturas.

Para muchos representa alegría, color, riqueza y todo un paraíso natural, perfecto para contemplar unos días de vacaciones en cualquier época del año, pero sin dejar de visitar sus lugares más emblemáticos.

Cinco lugares para disfrutar paisajes, cultura y gastronomía en Valledupar

1. Plaza Alfonso López Pumarejo

La plaza Alfonso López. | Foto: X @FESVALLENATO

Este lugar es perfecto para iniciar el recorrido por Valledupar. Allí aún se conserva la arquitectura colonial española y durante varias décadas fue el escenario del Festival de la Leyenda Vallenata.

Se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad y recorrerla es una experiencia llena de aprendizajes, ya que es ideal para conocer su historia.

2. Balneario Hurtado o río Guatapurí

Este río es una de las insignias de la ciudad, que nace en la laguna Curigua en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Río Guatapurí es uno de los atractivos turísticos de Valledupar | Foto: Semana Dayanna Escorcia

A lo largo de la historia, se ha dicho que este lugar ha sido fuente de inspiración para muchos compositores que han descrito sus aguas cristalinas y su fuerza. Además, se cree que este río guarda varias historias, mitos y leyendas que lo hacen mágico.

3. Nabusimake, resguardo indígena

Se trata de la llamada capital arhuaca, cuyo nombre significa “lugar donde nace el sol”. Se encuentra a 25 kilómetros de Pueblo Bello, Cesar, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a dos horas y media de Valledupar y es perfecto para conectarse con la naturaleza mientras se realizan diferentes actividades como senderismo, ecoturismo, camping y caminatas ecológicas.

4. Parque de Novalito

Si lo que se desea es tener una aventura gastronómica, este destino es el indicado para disfrutar una oferta de lujo y completamente variada para deleitar todos los paladares.

Allí es posible encontrar desde comida típica hasta saludable o de otros lugares del mundo como mexicana, árabe, de mar, postres, cafés, jugos, entre otras alternativas, disponibles en diferentes restaurantes.

Glorieta Los Juglares, ubicada en el Balneario Hurtado, a orillas del Río Guatapurí. | Foto: Guillermo Torres

5. Museo del acordeón - Casa Beto Murgas

Esta es una de las tantas experiencias que no se pueden dejar de vivir en Valledupar, donde se le rinde homenaje a un instrumento que representa a la región, lleno de historia y valiosas piezas de colección.

El Museo del Acordeón es una creación del maestro Alberto “Beto” Murgas, y su familia. Está ubicado en la carrera 17 No. 9A-18, del barrio San Joaquín.