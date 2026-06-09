La enredada que se metió Pedro Acuña al intentar explicar un video suyo hablando de “transporte, almuerzo, plata” para la campaña de Iván Cepeda

Pedro Acuña es un exconcejal de Valledupar. Durante un video que difundió SEMANA, el excabildante, en tono de voz alta, gritando en ocasiones, instó a la gente que lo escuchaba, reunidos en la capital del Cesar, a aceptar que habían perdido las elecciones presidenciales en primera vuelta, el 31 de mayo pasado.

En dicho video, Acuña habló de reconocer que la campaña de Iván Cepeda Castro, su candidato, había perdido. En medio de su efusivo discurso prometió transporte, agua, almuerzos, plata, con tal de remontar y que Iván Cepeda gane el 21 de junio de 2026.

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“Y sí, el 31 perdimos... para bajar el orgullo, la altivez y la soberbia de muchos que creyeron que comprando la silla primero, sin tener el caballo, ya estábamos arreglados. Aquí tenemos que organizar las cosas y por eso estoy aquí. No me importa aparecer con un título de coordinador o de gerente, lo que sea. Me importa el país, me importan mis hijos y los hijos de ustedes. Y van a tener el transporte, Ronald. Y van a tener los recursos y van a tener la bolsa de agua y el almuerzo. Y la plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar“, agregó, mencionando a varias personas como aliados en su propósito. ”Vamos a arreglar esta vaina", enfatizó.

Dada la controversia que sus palabras generaron, interpretadas por múltiples sectores como una evidente intención de compra de votos a favor de Iván Cepeda, el excabildante salió a dar explicaciones. El caso es que, en el marco de las mismas, terminó más enredado y señalando a los periodistas de llevarlo a la confusión.

A Acuña le preguntaron, inicialmente, si sabía que lo estaban grabando. “Bueno, de pronto uno hace reuniones de trabajo y eso fue en el corregimiento de Mariangola, corregimiento del sur de Valledupar y el que lo hizo, uno no puede señalar si de buena o de mala fe, pero al final toca dar la cara y aquí estoy para responder a cualquier inquietud, toca aclarar las cosas porque hay una descontextualización”.

“Yo me estoy refiriendo que el 31 de mayo mucha gente no salió a votar porque no estaban las condiciones dadas por, de pronto, fallas de la misma campaña. Y ahí hay un despertar. Yo estoy ahí hablando es del sentir de cada colombiano que no pudo salir a votar el 31 de mayo y que de pronto entramos a corregir los errores que se cometieron porque hubo un duelo, un dolor. Lloramos por haber perdido en la primera vuelta, pero eso despertó el sentimiento de muchos colombianos, creo que de más de 3 millones”, aseguró.

De inmediato, la mesa de trabajo de la emisora Blu Radio le recordó que esa explicación no está en el video, ni nada de un sentimentalismo que justifique sus promesas de comida, transporte y dinero.

“El Consejo Nacional Electoral establece unos topes de campaña que usted entra a cuentas claras y se da cuenta que los recursos de campaña se gastan en publicidad, en temas de campaña y el día de las elecciones se crean las condiciones para el equipo de campaña. Entonces, un día de trabajo de cualquier colombiano y de cualquier campesino y de cualquier indígena en esto. ¿Y qué tiene que tomar? Agua, de pronto tiene que salir y eso eso es natural para el equipo de campaña", dijo, al intentar justificar su mención a regalar agua.

“Los dineros, naturalmente, hay una repartición de los recursos de la campaña central, hay un gerente administrativo y financiero. Eso debe llegar a la regiones”, decía, cuando le preguntaron si al fin sí era coordinador o no de la campaña en Cesar, pues otras personas de la campaña de Iván Cepeda han negado que él sea parte del equipo, pero él mismo hizo énfasis en su cargo gerencial.

“No, espera, no, yo no soy....yo soy un soldado de esta campaña. No me importa. No, no soy ninguna de los dos”, agregó. Fue entonces cuando la mesa le preguntó por qué, si no es coordinador de la campaña de Iván Cepeda, está prometiendo agua, transporte y dinero.

“Yo ahí lo que estoy diciendo es a los directivos que corrijamos los errores y que de pronto las situaciones que se presentaron en el pasado y es que bueno.....¿Ustedes creen que la campaña que está haciendo los contrarios la hacen con checa? Esto se hace es con dinero", terminó respondiendo, haciendo mención a las checas, entendidas en Valledupar como tapas de gaseosas.

“Ustedes pueden ver la descontextualización que hay, ustedes me quieren enredar a mí, yo no estoy hablando de cifras, eso lo determina la gerencia nacional y la gerencia administrativa y las regiones", continuó, sin saber explicar si es o no parte de campaña y sin explicar cómo promete todo lo que prometió si no hace parte de la campaña de Iván Cepeda Castro.

“No le pongamos morbo a eso. La plata la pongo yo en mi familia porque yo quiero a este país. A mí nadie me puede impedir que yo salga a hacer campaña con mi plata a establecer contacto con los líderes y con cualquier persona a motivarlo a que el 21 voten por Iván Cepeda. Eso no me lo pueden impedir nadie”, agregó.

Las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, tendrán lugar el 21 de junio de 2026. El ganador entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.