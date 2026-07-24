Iván Cepeda reveló el papel que tendrá Gustavo Petro luego del 7 de agosto y afirmó que “serán Gobierno en 2030”

Desde Valledupar, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda dio un agitado discurso en el que reveló detalles de cuál será el papel que asumirá el mandatario saliente Gustavo Petro, una vez que abandone la Casa de Nariño, el próximo 7 de agosto.

Además, Cepeda, en la intervención que dio ante la ciudadanía, expresó que el progresismo en Colombia obedecerá a la voluntad del pueblo, por encima del presidente electo Abelardo De La Espriella.

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“No hay ninguna discusión de que el presidente Petro es el máximo dirigente del progresismo en Colombia. En mi caso, haré la labor de liderar la oposición, de trabajar con mis colegas en el Congreso y, sobre todo, de estar con ustedes en los territorios”, afirmó Iván Cepeda.

El excandidato presidencial manifestó que su labor estará enfocada en liderar los debates de oposición en el Legislativo, pero también en los territorios: “Porque tan importante como la unidad de nuestro proyecto político es nuestra unidad con el pueblo. No debemos dejar de escuchar lo que nos diga la gente, sus necesidades, sus luchas, la protección de la vida y de la seguridad de los dirigentes en los territorios”.

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró desde Valledupar que el progresismo “volverá a ser Gobierno en 2030” y anunció un congreso fundacional de ese movimiento político. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0rEJ1OlLk2 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 24, 2026

“Esa es la prioridad que tenemos en esta etapa política. Así que, compa y compa, mi invitación es a que desde esa fuerza que representamos, desde esa gran fuerza política que somos, desde las posibilidades que tenemos vamos a derrotar el proyecto transnacional del fascismo en Colombia”, recalcó.

Sumado a ello expresó: “Vamos a proteger los derechos sociales. Vamos a avanzar en las elecciones de 2027. Vamos a avanzar en construir la fuerza que volver de una manera decisiva a ser Gobierno en el año 2030. Con más experiencia, con más fuerza, con más dinamismo, con renovación generacional, con mucha diversidad popular y social”.

“Somos una fuerza serena de la transformación social en Colombia. Y eso lo saben nuestros adversarios políticos. Que el señor De La Espriella crea que es presidente posesionándose el día 7 de agosto. Pero nosotros nos guiamos solamente por la voluntad del pueblo colombiano, que es a quien realmente obedecemos, no un poder arbitrario, no un poder autoritario contra los intereses del pueblo colombiano”, subrayó Cepeda.

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Y finalmente expresó: “Y el primer momento de esa decisión es que cuando el presidente Petro tome unas merecidas vacaciones, haremos nuestro congreso fundacional como pacto histórico y saldremos fortalecidos a construir el futuro de los colombianos”.