Registrador reiteró que “no existe” evidencia de alteraciones en resultados de elecciones donde ganó De La Espriella: “Absoluto desconocimiento”

El registrador nacional del Estado civil, Hernán Penagos, nuevamente desmintió a quienes insisten en hablar de fraude en los resultados de las elecciones presidenciales del 2026 donde Abelardo De La Espriella se convirtió en el sucesor de Gustavo Petro.

Desde Manizales, el jefe del organismo electoral dijo que “no hay elemento alguno para señalar que hubo modificaciones o cambios en los resultados electorales que nos hayan evidenciado”.

Destacó que “las elecciones en Colombia fueron integras y transparentes. Plantear escenarios respecto de actas digitalizadas, publicaciones y escaners es un error monumental y un absoluto desconocimiento de cómo se cuentan los votos en Colombia. O es, simplemente, mala fe. En eso tenemos que trabajar”.

Registrador nacional, Hernán Penagos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Hernán Penagos no dio nombres, pero afirmó que un dirigente, por muy importante que sea, “tiene que tener responsabilidad democrática y es entender las reglas de juego en un Estado social de derecho”.

Y remató: “Hay que estudiar un poco más para entender cómo se lleva a cabo el proceso electoral en Colombia”.

El registrador insiste en que no hubo fraude electoral en Colombia porque él fue el principal protagonista de los comicios, su entidad adelantó la logística para que los ciudadanos fueran a las urnas y el conteo de los votos y conoce como pocos el sistema electoral en Colombia.

Además de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y los jueces que hicieron parte del escrutinio certificaron los resultados que convirtieron a Abelardo De La Espriella en el presidente electo de Colombia.

El Consejo Nacional Electoral y la audiencia pública de escrutinios. Foto: CNE

El expresidente del CNE, Christian Quiroz, informó en su momento: “Las elecciones no se declaran; se demuestran. Hoy quedó demostrado el resultado que entregamos, que no es una opinión, no una conveniencia, sino el producto verificable de un proceso técnico, transparente, acompañado por miles de testigos”.

El resultado de ese ejercicio arrojó una diferencia entre el preconteo y el escrutinio equivalente al 0,0015 % de los tarjetones depositados en las urnas. El dato informado por el CNE coincide con lo dicho por la Registraduría Nacional sobre una coincidencia del 99,9 % entre los números consolidados de esos dos procesos.

Tras el escrutinio, el CNE evidenció que Cepeda tuvo 400 votos menos de los que se habían estimado inicialmente a su favor, mientras que De La Espriella alcanzó 624 más de los informados el día de la segunda vuelta presidencial.

El ex presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz. Foto: Cortesía / Suministrada a El País.

Y es que en el Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda insisten en su teoría del “fraude” en las urnas y, por eso, ambos no han reconocido el triunfo del Tigre de La Espriella.

La senadora Carolina Corcho, por ejemplo, anunció que el primer debate de la oposición en el Congreso será poner en evidencia cómo, según ella, se registró “fraude” en las pasadas elecciones. La exministra como el presidente Petro hablan de unas pruebas obtenidas a través de expertos en informática.