A pocos días de que finalice el gobierno del presidente Gustavo Petro se siguen conociendo varios contratos y nombramientos en las distintas entidades de carácter nacional que llaman la atención.

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El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció que a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a cargo de Nhora Mondragón, se firmó un importante contrato con uno de los abogados que ha representado al presidente Gustavo Petro.

“¡Vergonzoso! A dos semanas del cambio de gobierno el Dapre le da un contrato de 88 millones de pesos por seis meses a Pedro Alejandro Carranza Cepeda, uno de los abogados de Gustavo Petro. Esta degradación de lo público no tiene precedentes", criticó el senador del uribismo.

Según el Secop, la página donde se aloja la contratación pública de las entidades, el precio es de 88 millones de pesos por seis meses, como lo reveló el senador. El contrato irá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Su propósito es prestar servicios profesionales “con plena autonomía técnica y administrativa” al Dapre para apoyar la elaboración y estructuración de los informes exigidos por los organismos de control y la proyección de análisis normativos y otros estudios jurídicos del despacho de la dirección y la secretaría general de la entidad.

Forero recordó que Carranza fue abogado del presidente Petro en una denuncia penal que presentó en contra de Carlos Alonso Lucio, con quien el mandatario militó en el M-19, pero quien ahora hace parte de otra corriente política, ya que es el asesor del presidente entrante, Abelardo De La Espriella.

Carranza fue quien representó al mandatario en ese proceso que fue presentado en su momento ante la Fiscalía General de la Nación. Las declaraciones fueron dadas en una entrevista que concedió Lucio en la que dijo que Petro, supuestamente, “ha delinquido” y que “cometió delitos”, por lo que el abogado y su apoderado reclamaron que eran conductas que nunca fueron constituidas por un juez sino que fueron argumentadas como una crítica política amparada en la libre expresión.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría haciendo varios nombramientos en las entidades antes de dejar el cargo. Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Además de ese nombramiento se han conocido movidas en distintas entidades del Gobierno nacional. Por ejemplo, recientemente se conoció un listado de funcionarios de la Cancillería que pasarán a distintas embajadas y consulados en distintas partes del mundo, lo que ha sido criticado por diversos sectores.

Eso mismo estaría ocurriendo en distintas entidades. En el Ministerio de Justicia se le entregó la Notaría Sexta de Cartagena a una persona cercana al Pacto Histórico, la colectividad que lidera el presidente saliente, Gustavo Petro.