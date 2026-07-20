Andrés Forero rindió homenaje a Miguel Uribe y resaltó el trabajo del Centro Democrático en la oposición: “Férrea e implacable”

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, dio uno de los discursos de réplica a las palabras del presidente Gustavo Petro en la instalación del nuevo Congreso de la República.

En primer lugar, el senador hizo un homenaje al exsenador Miguel Uribe Turbay, asesinado en campaña como precandidato presidencial del Centro Democrático.

“A ese político formidable y ser humano excepcional que ha atestiguado, con el sacrificio supremo, su amor por Colombia y su futuro, y que se ha convertido para nosotros en inspiración, guía y estímulo para seguir trabajando incansablemente por un país en el que ningún niño tenga que repetir la tragedia que él y su hijo Alejandro tuvieron que vivir”, dijo el congresista.

El senador aseguró que quieren un país en el que “defender lo que se cree no cueste la vida” y destacó el trabajo de Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal en el Senado de la República durante el periodo anterior.

“Qué alta nos dejan la vara a los que llegamos al Senado, y estamos seguros de que seguirán construyendo país desde otras responsabilidades con la misma vocación de servicio de siempre”, afirmó.

También destacó la oposición que ejerció el Centro Democrático: “Nuestro partido fue el primero en declararse como partido de oposición frente al actual Gobierno. La nuestra ha sido una oposición férrea e implacable, pero no sorda ni desleal”.

Andrés Forero, representante a la Cámara Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

También afirmó que, para ellos, los opositores son “legítimos contradictores en democracia” y no enemigos. Además, recordó los 75 debates de control político y los 130 proyectos de ley presentados por el uribismo.

Igualmente, cuestionó varias de las cifras presentadas por el presidente Gustavo Petro durante su intervención. Hizo énfasis en la crisis del sistema de salud, dado que, desde la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se opuso personalmente a la reforma propuesta por el gobierno saliente.

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“Aunque nuestro sistema de salud no era perfecto, sí constituyó el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años”, mencionó, diciendo que “no había que arruinar lo que funcionaba relativamente bien”.

Andrés Forero, representante a la Cámara Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Frente a la crisis que se desató en el sector, le habló directamente a Petro: “Invito al señor presidente de la República a que hable con las asociaciones de pacientes”.

Finalmente, Forero envió un mensaje al nuevo Gobierno: “Doctor Abelardo De La Espriella, le enviamos un saludo afectuoso y fraternal, y le reiteramos nuestra decisión de ser partido de gobierno”.