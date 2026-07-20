Gustavo Petro publicó la demanda de nulidad con la que pretenden tumbar la elección de Abelardo De La Espriella

El presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje en la noche de este lunes, en el que presenta la demanda de nulidad con la cual buscan tumbar la elección de Abelardo De La Espriella.

Petro insiste en que hubo fraude en las elecciones y revelará denuncia: “El pueblo eligió como presidente a Iván Cepeda”

“Aquí se encuentra la demanda de nulidad de la elección presidencial del 2026. Su lenguaje técnico será explicado en videos que traduzcan hacia la comunicación popular”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

De acuerdo con el mandatario, la demanda fue presentada por más de 70.000 ciudadanos, que se denominan “testigos digitales”, quienes fueron los encargados de descubrir las presuntas irregularidades.

“Lograron descubrir en las trazas dejadas por los metadatos de los documentos subidos a internet por el software de escrutinios electorales, la manipulación algorítmica que hubo del voto real de la ciudadanía colombiana”, señaló el primer mandatario.

Se trata de un documento de 61 páginas, con fecha del 17 de julio de 2026, en el que se presenta una demanda de nulidad electoral ante la Sección Quinta del Consejo de Estado contra la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia.

La tesis central de los demandantes es que las autoridades electorales habrían reducido, sin una justificación técnica y jurídica suficiente, los mecanismos de autenticidad, integridad, identificación y trazabilidad digital de los formularios E-14 publicados en 2026, en comparación con el sistema utilizado en las elecciones de 2022.

De acuerdo con el documento, esa modificación dificultó que los ciudadanos, las campañas y los jueces pudieran establecer con precisión la correspondencia entre cada archivo digital, la mesa de votación, el acta física, las firmas de los jurados y los resultados divulgados.