Rodrigo Lara reaccionó a elección de Honorio Henríquez y habló de la instrucción que le dio Abelardo De La Espriella: “Se hará de frente”

Después de un gran hermetismo y polémica, finalmente Honorio Henríquez se convirtió en el presidente del Senado de la República. Esto se dio tras una unión entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro, lo que permitió que obtuviera 56 votos.

El cruce de mensajes entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro que pavimentó el triunfo de Honorio Henríquez como presidente del Senado: esta es la historia

La elección representa la primera derrota del presidente electo Abelardo De La Espriella; su candidato era Alfredo Deluque y solo logró 45 votos.

Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, se pronunció tras lo que fue esta decisión del Senado y, a través de su cuenta de X, le envió un mensaje al nuevo presidente del Senado.

Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Lo felicito y le deseo éxitos en una gestión que, estoy seguro, estará marcada por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad“, comentó.

En su mensaje, Lara dejó en claro que el próximo Gobierno siempre buscará defender la autonomía e independencia de las ramas del poder público.

Además, también contó cuál fue la orden que le dio el futuro jefe de Estado. “Por instrucción del presidente electo, toda relación con el Congreso se ha hecho y se hará de frente al país: con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios“, señaló.

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“Estamos listos para trabajar de manera armónica, respetuosa y constructiva con las nuevas mesas directivas“, añadió.

El ministro designado también aprovechó para felicitar a Nicolas Barguil por su elección como presidente de la Cámara de Representantes, algo que se dio, según él, gracias a una “sólida coalición de gobierno“.

Por último, le envió un mensaje al derrotado Alfredo Deluque, que era el preferido por el presidente electo. “Reconozco a Alfredo Deluque por la altura, la decencia y el espíritu democrático con que asumió esta contienda“, escribió.

“Les deseo el mayor de los éxitos en beneficio de Colombia“, concluyó.

A esta reacción se suma lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien calificó a Honorio Henríquez como un ciudadano mesurado, transparente y garante para el correcto desarrollo de la democracia. “Muchas gracias a todos quienes confiaron en él, y le hará bien a Colombia“, manifestó.