Rodrigo Lara advirtió que Gustavo Petro destapó su candidato para la presidencia del Senado: “Aquí no nos dejamos chantajear”

Este viernes 17 de julio se conoció una información que agita el escenario político del país, en medio de la puja por las presidencias de la Cámara de Representantes y el Senado. En ese contexto, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, advirtió que el presidente saliente, Gustavo Petro, ya tomó una decisión sobre a quién debe respaldar la bancada del Pacto Histórico para la presidencia del Senado.

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De acuerdo con Lara, la postura de Petro es que la bancada debe votar por el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez para que asuma la Presidencia del Senado, una decisión que, a juicio del ministro designado, constituye una muestra de chantaje.

“El presidente Petro ya dio la orden de votar por el doctor Honorio Henríquez, que sería el candidato del Centro Democrático desafiando a la coalición que está armando el gobierno de Abelardo De La Espriella”, expresó.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, señaló que el presidente saliente, Gustavo Petro, dio la orden de votar por Honorio Henríquez para la presidencia del Senado: “Hacerle daño al Gobierno de Abelardo De La Espriella”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qmIAwonBcO — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Y avanzó en su declaración: “Eso ya está claro, ya todo el mundo sabe que Petro quiere votar por el doctor Honorio Henríquez para hacerle daño al Gobierno de Abelardo De La Espriella, para entorpecer su inicio, pero pues aquí no somos mancos, en este Gobierno no hay tibios, aquí no nos dejamos arrinconar, aquí no nos dejamos presionar y aquí no nos dejamos chantajear”.

Cabe reseñar que esta semana el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, solicitó a quienes creyeron en el proyecto político de Abelardo De La Espriella respaldar al senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, en su aspiración a la Presidencia del Senado, cuya elección se resolverá el 20 de julio.

“Invitamos al Congreso a que se ponga de acuerdo. Nosotros somos muy respetuosos de la autonomía del Congreso de la República; el nombre del doctor Alfredo Deluque nos gusta y nos encantaría que todos aquellos que quieran acompañar este proyecto de Abelardo De La Espriella, que fue elegido por 13 millones de colombianos, nos ayuden en la tarea”, afirmó Lara, alfil de Abelardo De La Espriella.

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Finalmente, el ministro del Interior designado afirmó: “Eso implica, inexorablemente, una alianza con el Gobierno de Petro y con el Pacto Histórico. Si un partido se va a voto limpio, es porque tiene que buscar los votos y los votos disponibles son los de Petro, que estaría muy interesado en sabotear al Gobierno de Abelardo De La Espriella. No creo que eso sea posible, no creo que el Centro Democrático llegue a ese punto de entregarle la victoria y la definición de estos asuntos al presidente Petro y al Pacto Histórico”.