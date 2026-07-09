MinInterior designado, Rodrigo Lara, aseguró que el Gobierno De La Espriella respetará independencia del Banco de la República

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, destacó el mensaje que, según dijo, dejó el presidente electo, Abelardo De La Espriella, durante su reunión con los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República. Aseguró que el encuentro reflejó respeto por la autonomía de la autoridad monetaria.

MinInterior designado, Rodrigo Lara, aseguró que gobierno de La Espriella respetará independencia del Banco de la República

Abelardo De La Espriella se reunió con cuatro de los siete miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Foto: COLPRENSA

Al final de la reunión, Lara afirmó que el principal resultado del encuentro fue la manifestación de “consideración y respeto” hacia la independencia del Banco de la República, principio que calificó como un componente esencial del sistema democrático colombiano.

El ministro señaló que es natural que cualquier gobierno aspire a una reducción de las tasas de interés y que, en ocasiones, pueda discrepar de las decisiones adoptadas por el banco central.

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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, asistió a la reunión con la Junta Directiva del Banco de la República. Foto: COLPRENSA

Sin embargo, insistió en que esas diferencias no deben traducirse en presiones sobre la entidad ni en cuestionamientos a su independencia.

“Claramente, el Gobierno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, porque todos los gobiernos quieren que baje la tasa de interés; a veces no se puede, pero esas decisiones hay que respetarlas”, sostuvo.

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En abril, la Junta Directiva del Banrep sorprendió al mantener inalteradas las tasas, en una decisión unánime que para los analistas respondió a un entorno de elevada incertidumbre política. Foto: BANCO DE LA REPÚBLICA

Lara aprovechó sus declaraciones para marcar distancia frente a la administración saliente del presidente Gustavo Petro.

Según afirmó Lara, el actual Gobierno ha desconocido principios fundamentales del orden institucional, entre ellos los resultados de las elecciones, la separación de poderes, el Estado de derecho y la autonomía de organismos independientes como el Banco de la República.

En ese contexto, presentó la reunión entre De La Espriella y la Junta Directiva del emisor como una señal de la relación que, aseguró, buscará mantener el Gobierno entrante con las instituciones del Estado, basada en el reconocimiento de sus competencias y en el respeto por su independencia.