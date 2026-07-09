Carolina Gómez y Miller Soto serán los voceros de la Casa de Nariño en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

El equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, reveló dos nuevos nombres que integrarán el equipo del alto gobierno: Carolina Gómez y Miller Soto serán los voceros de la Casa de Nariño.

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Presidente electo, Abelardo De La Espriella. Foto: Prensa Abelardo De La Espriella.

La periodista Carolina Gómez Sánchez y del abogado Miller Soto Solano tendrán la misión de comunicar las decisiones del Ejecutivo y fortalecer la relación con los medios de comunicación y la ciudadanía.

Carolina Gómez Sánchez será la vocera del Gobierno ante la prensa. Araucana, periodista, presentadora y productora de televisión, cuenta con una trayectoria de cerca de seis años en Red+ Noticias y también se ha desempeñado como columnista, relacionista pública y directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Israelí.

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Carolina Gómez, Vocera del Palacio de Nariño Foto: Carolina Gómez

En su presentación, el Gobierno electo aseguró que su designación busca abrir una nueva etapa en la relación con los medios, basada en la libertad de prensa, el respeto mutuo y una comunicación más directa y transparente.

Gómez afirmó que trabajará para garantizar un canal permanente de diálogo con los periodistas y dejar atrás las relaciones transaccionales entre el poder Ejecutivo y algunos sectores de la prensa.

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Miller Soto. Foto: Miller Soto

Por su parte, Miller Soto Solano asumirá la vocería institucional del Gobierno ante la ciudadanía. Abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa por la Universidad de Verona (Italia), también fue concejal de Barranquilla durante tres periodos y ha ocupado cargos de asesoría en entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Barranquilla.

La presentación oficial destaca que Soto tendrá la responsabilidad de explicar las políticas del Gobierno a través de medios tradicionales, comunitarios, alternativos y digitales, con un enfoque pedagógico.

Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

También resalta su historia personal, marcada por una lesión que lo dejó parapléjico tras un hecho violento cuando tenía 15 años, experiencia que, según su presentación, fortaleció su trayectoria pública y académica.