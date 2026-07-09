MinVivienda designado radicó derecho de petición para conocer la ejecución de los últimos cuatro años de la cartera

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio designado, Jaime Andrés Beltrán, anunció la radicación formal de un derecho de petición con el propósito de obtener información detallada sobre la ejecución de la cartera durante los últimos cuatro años, luego de la cancelación del proceso de empalme y de las reuniones bilaterales entre los equipos de transición.

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De acuerdo con Beltrán, a través esta herramienta legal, busca acceder a toda la información relacionada con la gestión del Ministerio, especialmente en materia de vivienda, agua potable y programas dirigidos a la población más vulnerable.

Beltrán explicó que, ante la interrupción del proceso de empalme, es necesario acudir a los mecanismos contemplados en la ley para conocer el estado real de la ejecución de las políticas públicas y de los proyectos que actualmente se encuentran en marcha.

Abelardo De La Espriella y Jaime Andrés Beltrán. Foto: SEMANA

“Hoy, como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio designado, quiero informarles a todos los colombianos que, dada la suspensión del empalme y las reuniones bilaterales, hemos radicado de manera formal un derecho de petición para conocer toda la información alrededor de la ejecución de estos cuatro años en este Ministerio”, manifestó Beltrán.

El ministro designado aseguró que la información recopilada permitirá esclarecer ante la ciudadanía cómo fue la ejecución de la entidad durante el último cuatrienio.

En ese sentido, expresó que existen preocupaciones sobre los resultados alcanzados en programas de vivienda, proyectos de agua potable y beneficios dirigidos a las comunidades más vulnerables.

“La realidad salta a la vista en materia de vivienda, de agua potable y de beneficios a la población vulnerable en estos temas que han sido completamente abandonados. Pero serán los resultados de esta herramienta legal que tenemos los que nos permitirán esclarecerles a los colombianos la realidad sobre lo que se vivió estos cuatro años en este ministerio”, afirmó.

Beltrán indicó que uno de los principales retos de la nueva administración será recuperar la confianza de los ciudadanos en las políticas públicas del sector y fortalecer las estrategias que garanticen el acceso a vivienda digna y a servicios básicos en todo el territorio nacional.

Jaime Andrés Beltran, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio designado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Asimismo, señaló que el Ministerio trabajará para ampliar las oportunidades de acceso a soluciones habitacionales, impulsar proyectos de agua potable y saneamiento básico, y garantizar que los programas sociales lleguen de manera efectiva a las poblaciones que más lo requieren.

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Finalmente, Jaime Andrés Beltrán reiteró su compromiso con la construcción de una política de vivienda enfocada en el bienestar de los colombianos.

“Tenemos que devolver la confianza, recuperar la tranquilidad y la oportunidad para que los colombianos vuelvan a tener vivienda, oportunidades, pero sobre todo las garantías de una vida digna en cada uno de los territorios. Por eso, desde el Ministerio de Vivienda, seguimos firmes por la patria”, concluyó.