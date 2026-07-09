“A rugir con ganas”: José Manuel Restrepo rompió el protocolo previo a reunión clave del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Uno de los hechos que marcó la jornada política de este jueves 9 de julio lo protagonizó la mano derecha del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Situación que se registró previo a una reunión de alto nivel y estratégica.

Se trata del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien antes de ingresar al encuentro con la junta del Banco de la República, rompió el protocolo de seguridad y se acercó a un grupo de personas que querían saludarlo y tomarse una foto.

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Inclusive, una ciudadana se llevó las miradas al expresar a viva voz: “A rugir con ganas”. Ese llamativo momento quedó registrado en las redes sociales de José Manuel Restrepo.

“Llegamos al Banco de la República para acompañar al presidente @ABDELAESPRIELLA en la junta directiva. Los colombianos pueden estar seguros de que la #PatriaMilagro no solo respetará la independencia económica de las instituciones, sino que también la defenderá”, expresó la mano derecha de Abelardo De La Espriella en su cuenta personal de X.

Fuentes cercanas al mandatario electo han señalado que en esa reunión se reiteró el mensaje de respeto por las decisiones del Banco de la República, además de que se habló sobre temas clave como las tasas de interés y la inflación.

Cabe reseñar que la relación entre el saliente Gobierno del presidente Gustavo Petro con la junta directiva del banco emisor fue bastante tensa; inclusive, en la última etapa, Petro ordenó la ruptura de relaciones con el Banco de la República, luego de que adoptó la determinación de aumentar las tasas de interés.

“Como avisé, la junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía colombiana. El Gobierno se retira de la junta. No somos partícipes de una posición de oposición suicida”, publicó Petro en su momento frente a la determinación del Banco de la República.

Frente al índice de la inflación, esta semana se conoció que, después de haber permanecido por un largo tiempo en los alrededores del 5 %, la inflación en Colombia subió por encima del 6 %, y hasta superó los pronósticos que tenían los analistas que participan en la encuesta del Banco de la República, en la que le apostaron a rangos de entre el 6,06 % y el 6,13 %.

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Por último, y de acuerdo con los datos presentados por Piedad Urdinola, directora del Dane, en el sexto mes del año el indicador anual fue del 6,14 %, una escalada visible teniendo en cuenta que en igual mes del 2025 la cifra era del 4,82 %.