Las condiciones para descongelar el empalme: “Que eso no se convierta en un show mediático como lo convirtió el Gobierno”

El país sigue de cerca el proceso de empalme entre la administración de Gustavo Petro y el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. La tarea está congelada y rodeada de múltiples polémicas. En conversación con SEMANA, el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que una de las consideraciones para destrabar la misión es que Petro reconozca el resultado de las urnas del pasado 21 de junio, donde perdió el proyecto político del Pacto Histórico.

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Restrepo indicó que uno de los aspectos importantes es que Petro acepte a De La Espriella como jefe de Estado: “Sería una de las consideraciones, pero detrás de eso ya ha habido una historia donde reconoció y dejó de reconocer. Entonces hay baja credibilidad sobre las decisiones de gobierno”.

A renglón seguido, Restrepo detalló: “Se trata de garantizar que exista un adecuado respeto al manejo del escenario, que eso no se convierta en un show mediático como lo convirtió el gobierno, sacando, incluso, videos que estaban preparados desde antes, demostrando que, claramente, se quería parar de la mesa de empalme”.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Desde el Gobierno Petro, los delegados del presidente en el empalme (Germán Ávila, ministro de Hacienda; y Nhora Mondragón, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia) enviaron una misiva a la Procuraduría General de la Nación para que se acompañe el proceso.

“El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional se permite invitar respetuosamente a la Procuraduría General de la Nación para que, en ejercicio de la función preventiva que le atribuye el artículo 277 de la Constitución Política, acompañe el proceso de empalme que actualmente adelantan el Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional electo”, se indicó en la comunicación.

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El revuelo sobre el empalme sigue generando controversia entre la opinión pública. En diversos mensajes públicos, altos funcionarios del Ejecutivo han reprochado que los delegados de Abelardo De La Espriella tachen de “corrupta” a la administración. En el otro lado, también hay molestia por el manejo que la Casa de Nariño le ha dado al empalme.