“Hay más futuro que pasado”: Abelardo De La Espriella reaccionó tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026

La Selección Colombia puso fin a su participación en el Mundial de 2026 este martes, 7 de julio, tras caer 4-3 en la tanda de penales frente a Suiza, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos de juego rumbo a los cuartos de final. Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó eliminado del torneo.

Luis Díaz, destrozado: sus lágrimas dan la vuelta tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

La eliminación de la Selección Colombia estuvo marcada por escenas de profunda tristeza. Al finalizar el partido, James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero abandonaron el terreno de juego entre lágrimas tras la derrota frente a Suiza en la tanda de penales.

Colombia 🇨🇴 tiene un equipo sólido, talentoso, joven y, a la vez, experimentado.



Hoy todo es dolor, pero construyendo sobre las bases de este grupo, tarde o temprano romperán la pared.



Es, simplemente, una cuestión de perseverancia.

pic.twitter.com/dSaoMVCRVt — Lᴜᴄᴀs Nᴏᴇʟ (@ExperienciaNoel) July 7, 2026

Precisamente, Quintero fue uno de los primeros jugadores en pronunciarse tras el compromiso. En declaraciones a DSports, el volante reconoció el duro momento que vive el equipo y aseguró: “Es muy difícil hacer el análisis de la eliminación, pero el fútbol es así”.

“Que me toquen un pelo y se encuentran con las y los jaguares en Colombia y en el mundo”: Gustavo Petro a Abelardo De La Espriella

Tras el compromiso, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó el esfuerzo de los jugadores y agradeció la ilusión que despertaron entre los colombianos.

“La dieron toda, muchachos. Gracias por llenar de alegría y esperanza a nuestro pueblo. Hay más futuro que pasado. ¡Que viva la selección y que viva Colombia!”, escribió.

El pronunciamiento del mandatario llegó minutos después de la eliminación de la Tricolor y rápidamente comenzó a recibir miles de reacciones de usuarios que también expresaron su apoyo al equipo nacional.

Horas antes de pronunciarse sobre la eliminación de la Tricolor, De la Espriella también había anunciado seis nuevos integrantes de su gabinete.

El presidente electo designó a Viviane Morales en el Ministerio de Educación, Mauricio Gómez Amín en Comercio, Industria y Turismo, Elsa Noguera en Transporte, Iván Cancino en Justicia, Juliana Gutiérrez Zuluaga en Deporte y Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Ciudad y Territorio.

Al presentar a los nuevos funcionarios, aseguró que continúa conformando un equipo de “mujeres y hombres con experiencia, mérito y vocación de servicio, preparado para hacer realidad la Patria Milagro”.

Aunque Colombia no logró avanzar a la semifinal, su participación en la Copa del Mundo estuvo marcada por una destacada fase de grupos y por llegar hasta los octavos de final, instancia en la que el sueño mundialista terminó desde el punto penal ante la selección suiza.