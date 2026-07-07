Alarmante salto en la movilidad vial en Colombia: Más de 3.000 fallecidos durante el primer cuatrimestre de 2026

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actualizó su más reciente boletín sobre los casos registrados en los que se han presentado accidentes viales con fatalidad durante los primeros 4 meses del año 2026.

Grave accidente en Usaquén deja un muerto este lunes, 6 de julio; el siniestro involucró una patineta eléctrica

Según la entidad, los números son alarmantes, ya que han superado los que fueron documentados durante el año pasado. De acuerdo con los datos preliminares, con corte hasta el mes de abril, un total de 3.019 ciudadanos del país murieron a causa de siniestros viales.

Esto representa un aumento porcentual del 19,4% en comparación con el primer cuatrimestre del año 2025, es decir, que aumentaron las cifras de fallecidos por 490.

Los departamentos del país que tuvieron los mayores números fueron Antioquia y Valle del Cauca, en donde tuvieron 378 y 328 casos de accidentes viales con fatalidad, respectivamente.

Luego en la lista sigue la capital del país, Bogotá, donde hasta el mes de abril se han registrado 230 siniestros viales. A partir de ahí están posicionados otros departamentos de Colombia como Cundinamarca (215), Santander (158) y Meta (133).

Los organismos de emergencia ya se encuentran atendiendo el siniestro vial. Foto: Blu Radio

Refiriéndose al perfil de las víctimas, los motociclistas siguen siendo el actor vial con mayor número de víctimas fatales del país, conformando el 65,7%. Esto significa que este grupo concentra la mayor cantidad de fallecimientos registrados por la ANSV, seguido por los peatones, usuarios de vehículos y bicicletas.

En cuanto al rango de edad, la gran mayoría de las víctimas eran de género masculino, quienes conformaron el 80,7%,, mientras que en el caso de las mujeres este solo llegó al 19,3%.

En el rango de edad que presentó más fallecidos se encontró la adultez, que aplica entre los 29 y 59 años, quienes registraron el 43,8%, seguido de la juventud, que se encuentra entre los 18 y 28 años, que mostró un porcentaje del 29,4%.

¿Cuáles fueron las principales causas de muerte?

Dentro del análisis realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se ha observado una serie de patrones, los cuales indican las principales razones por las que ocurren accidentes viales con fatalidad en el país.

Sin embargo, varios de estos accidentes presentan un vacío, es decir, que no hay información suficiente para aclarar cuál fue la causa de muerte. De los 3.019 siniestros viales con fatalidad, el 75,46 % no tiene la información necesaria para identificar una hipótesis clara.

Aun así, la entidad ha podido rectificar las restantes; dentro de las principales, se ha conocido que la causa de fallecimiento en las vías del país ha derivado del exceso de velocidad, conllevando un 12,55%. Luego sigue aquellos casos por estado de embriaguez, en donde ha sido el 1,16%, y las malas condiciones de la vía, en un 0,63%.