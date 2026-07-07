Los fotocomparendos en Bogotá pasaron de 676.803 a 302.035: estos son los puntos donde más imponen comparendos

Los concejales de Bogotá Samir Bedoya y Fabián Puentes indicaron que los comparendos por fotodetección se han reducido a 302.035 en 2025, una disminución del 55 % frente a 2023.

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Los datos de la Secretaría de Movilidad indican que entre 2020 y marzo de 2026 se impusieron 2.315.002 fotocomparendos por exceso de velocidad en Bogotá. De ese número, solo en 2023 fueron 676.803.

En 2020 se registraron 62.658 registros, 599.213 en 2022 y la cifra máxima se alcanzó en 2023. Desde entonces, la tendencia se revirtió con 462.493 comparendos en 2024 y 302.035 en 2025. En lo que va de 2026, se han reportado 66.804.

Además, se redujo en un 15 % los siniestros viales en zonas donde hay cámaras señalizadas. En 2024, los cabildantes pidieron que se instalara señalización reflectiva en los postes de cámara de velocidad.

En 2023 se impusieron en promedio 56.400 fotocomparendos al mes frente a los 25.170 de 2025, menos que la mitad. Para los cabildantes, la reducción obedece a la señalización en las cámaras.

Se han reducido los fotocomparendos en Bogotá en los últimos tres años. Foto: Cortesía Concejo

“Las cámaras cumplen mejor su función cuando ayudan a prevenir y no cuando sorprenden al conductor. La seguridad vial no puede medirse por la cantidad de comparendos que se imponen, sino por las vidas que logramos proteger”, señaló el concejal Fabián Puentes.

¿Dónde se imponen más fotocomparendos?

Con los datos de la Secretaría de Movilidad, los concejales informaron cuáles son los puntos con mayor concentración de fotocomparendos en Bogotá, entre 2020 y marzo de 2026:

La cámara de la Avenida Boyacá con Calle 63D: 102.680 fotocomparendos

La de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 15A : 99.030 fotocomparendos

: 99.030 fotocomparendos La de la Avenida Américas con Carrera 78: 89.553 fotocomparendos

Los concejales indicaron que la reducción en multas por fotodetección beneficia a los bogotanos al mejorar la seguridad de las vías y disminuir las sanciones económicas.

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“Para la ciudad, constituye evidencia de que un ajuste técnico de bajo costo —hacer visibles los puntos de control— puede tener un impacto medible en la reducción de la siniestralidad, sin necesidad de aumentar el número de sanciones”, explicaron los concejales en un comunicado conjunto.

Debido a los resultados, los cabildantes aseguraron que solicitaron a la Secretaría de Movilidad que mantenga la medida de señalización y, además, evalúan su extensión a otros puntos de la ciudad con indicadores de accidentalidad.