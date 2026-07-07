¿Hay bloqueos este martes 7 de julio? Este es el reporte de movilidad para la jornada en Bogotá

Este martes 7 de julio, la Secretaría de Gobierno informó a la ciudadanía sobre las movilizaciones que se realizarán durante la jornada en Bogotá. Estas pueden afectar la movilidad normal y causar cierres en distintos puntos de la capital.

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La entidad explicó que tiene tres eventos programados para el día de hoy, que serán acompañados por el equipo de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Alcaldía Distrital. Las manifestaciones solicitaron apoyo de la Secretaría, que garantizará su derecho a la protesta pacífica.

La primera manifestación del día será el “Plantón en defensa de la constituyente”, que se realizará a la 1:00 p.m. en la Hemeroteca Nacional Universitaria, en la Av. 26 #44A-40, de la localidad de Teusaquillo.

En la Calle 6 #14-25, en Vahos, se llevará a cabo un plantón llamado “Nunca verás un policía golpeando a un millonario” en la localidad de Los Mártires. Por último, la Secretaría estará atenta a la “Marcha por la Liberación de la Marihuana 2026”.

Esta toma tiene como punto de encuentro el parque ubicado detrás del Centro Empresarial Conecta, frente a los patios, en Engativá, desde las 4:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

Las autoridades estarán presentes en los puntos de manifestaciones para garantizar la seguridad de todos y evitar afectaciones a la movilidad.

¿Cómo está la movilidad?

La Secretaría de Movilidad reportó esa mañana varios incidentes que afectaron el tránsito en diferentes corredores de Bogotá. Desde primeras horas del día se registraron siniestros viales, vehículos varados, alto flujo vehicular y afectaciones por obras sobre la Autopista al Llano con Av. Caracas.

En la localidad de Antonio Nariño se presentó un siniestro vial sobre la avenida Caracas con calle 15 Sur, en sentido sur-norte. Minutos después, otro accidente ocurrió en la Autopista Norte con calle 127, en Suba, donde se registró la afectación de un carril.

Además, un vehículo varado generó complicaciones en la avenida Boyacá con calle 55, en Engativá.

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Hacia las 8:20 de la mañana, un camión quedó varado en la avenida Centenario (calle 13) con carrera 88A, en Fontibón, lo que ocasionó el cierre de un carril en sentido oriente-occidente.

Poco después, otro camión colisionó contra una vivienda en la calle 28C Sur con carrera 9C Este, en la localidad de San Cristóbal. También se reportaron dos siniestros viales sobre la avenida El Dorado, uno en la intersección con la avenida Cali, en sentido oriente-occidente, y otro en el cruce de la avenida Cali con la calle 26, en sentido norte-sur.

Tras el retiro de los vehículos involucrados, la movilidad comenzó a normalizarse en el corredor.

Las autoridades informaron también sobre alto flujo vehicular en la salida de Bogotá por la calle 80, en sentido oriente-occidente, lo que ocasionó tránsito lento para quienes abandonaban la ciudad.