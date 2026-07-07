Bélgica se vengó de Estados Unidos de la manera más correcta posible en el Mundial 2026. Luego de la polémica en la previa por el caso del delantero norteamericano Folarin Balogun, al que la Fifa le quitó una sanción por tarjeta roja tras el llamado de Donald Trump para revisar la jugada, los europeos golearon a su rival y lo eliminaron de la Copa del Mundo que se juega en su propio territorio.

Un resultado apabullante de 1-4 generó un dolor fuerte en los estadounidenses. El deseo por ganar de los belgas se notó desde el arranque, impulsado en parte por el contexto tenso en la previa del partido.

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Fue tal el malestar que sintió Bélgica que, una vez finalizado el encuentro y con el tiquete a cuartos en el bolsillo, los jugadores se burlaron en los camerinos del presidente Trump.

Emulando un baile que el mandatario norteamericano ha hecho en eventos públicos y poniendo de fondo una icónica canción estadounidense, se mofaron de dejar al equipo local fuera de la competición orbital.

🕺 BÉLGICA se 'MOFA' de TRUMP.



👀 Imitaron su mítico baile tras eliminar al Estados Unidos.



Vía 'hln' pic.twitter.com/leFO09GiyJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 7, 2026

En el campo de juego, durante la celebración del gol que sentenció todo, obra de Romelu Lukaku, también se había visto otra coreografía de los belgas, algo más discreta, pero que ya se empezaba a viralizar por lo que se sabía que traía detrás.

El contexto de la burla

Todo empezó el pasado fin de semana cuando la Fifa decidió quitarle de manera arbitraria una roja impuesta a Folarin Balogun, figura de la selección de Estados Unidos. Sin una argumentación clara, lo habilitó para jugar contra Bélgica en los octavos de final.

Trump aplaudió dicha determinación y aceptó que llamó al máximo organismo para que revisara la acción.

Gianni Infantino respondió por acusaciones en el caso de Folarin Balogun, tras solicitud de Donald Trump en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

“Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije que tenían que hacer esto”, expresó.

“Eso ni siquiera fue una infracción. Eran dos tipos corriendo a toda velocidad y que por casualidad chocaron entre sí”, agregó en su declaración.

Bélgica con “mucha rabia”

El capitán de Bélgica, Youri Tielemans, expresó este lunes que su equipo tenía “mucha rabia” en el partido de octavos de final del Mundial ante Estados Unidos, marcado por la presencia insólita del delantero Balogun.

Los Diablos Rojos se impusieron 4-1 en Seattle, donde el goleador del Team USA fue titular luego de que la Fifa le permitió jugar pese a haber sido expulsado en la ronda anterior.

La decisión ha provocado fuertes protestas en el mundo del fútbol, incluida la de la federación belga y la de altas esferas políticas de Europa.

“No vamos a ocultarlo, tuvimos una reunión cuando nos enteramos de la noticia. Dijimos que teníamos que hablar en el campo. Eso es lo que hicimos hoy. Estoy muy orgulloso del equipo”, expresó el mediocampista a la cadena RTBF.

“Teníamos realmente mucha rabia, muchas ganas de empezar bien, algo que nos había faltado desde el inicio del torneo. Sabíamos que, si los poníamos bajo presión, iban a cometer errores”, agregó.

*Con información de AFP.