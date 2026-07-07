El primer ministro británico, Keir Starmer, admitió este lunes haber intervenido para que la Fifa no adelantara el horario de inicio del partido de fútbol que enfrentó a México e Inglaterra, el domingo, correspondiente a los octavos de final del Mundial-2026.

La posibilidad de un cambio de horario estaba sobre la mesa debido a las condiciones meteorológicas adversas en Ciudad de México. En ese hipotético caso, el partido habría comenzado seis horas antes, pero la Fifa decidió finalmente mantener el encuentro a las 18:00 horas locales (medianoche en el Reino Unido).

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“Tuvimos que luchar junto con la FA (la Federación Inglesa de Fútbol) para que el partido volviera a disputarse en el horario previsto inicialmente”, declaró el jefe del gobierno laborista durante una recepción en Downing Street.

Según la agencia británica de noticias PA, Starmer se opuso a adelantar el inicio del encuentro porque eso habría dejado menos tiempo a los jugadores ingleses para aclimatarse a la altitud, lo que habría supuesto una ventaja para la selección mexicana.

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido. Foto: : AP

El Estadio Azteca se encuentra a una altitud de 2.240 metros. A esa altitud, el organismo pierde más oxígeno con cada esfuerzo, mientras que el balón se desplaza a mayor velocidad. Aun así, Inglaterra se impuso por 3-2 a México al término de un partido muy disputado, logrando así su clasificación para los cuartos de final.

Debido a las malas condiciones climáticas, el partido terminó retrasándose una hora y comenzó a las 7 de la noche del domingo (8 de la noche en Colombia).

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Las declaraciones de Starmer se producen después de que Donald Trump confirmara este lunes haber llamado al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, para solicitar que se revisara la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun, en dieciseisavos de final del Mundial de 2026, para que pudiera disputar el encuentro de octavos frente a Bélgica.

Jude Bellingham (dre.) y Julián Quiñones anotaron en el encuentro entre México e Inglaterra. Foto: AP

La suspensión del delantero fue revocada por la comisión disciplinaria de la Fifa, una decisión sin precedentes que desencadenó una ola de reacciones y críticas, intensificada aún más tras conocerse la intervención de Donald Trump.

El organismo publicó el lunes un largo comunicado en el que justificaba su derecho a revisar la sanción de ese modo, sin arrojar ninguna luz sobre el fondo de la decisión.

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“Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias particulares del incidente, así como las pruebas disponibles”, indicó la comisión, para explicar por qué Balogun no cumple desde el lunes su partido de suspensión.

Añadió, por otra lado, que tiene el “poder discrecional de suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria, siempre y cuando no esté relacionada con una manipulación de partido, lo que evidentemente no era el caso en este supuesto”.

Con información de AFP.