Diosdado Cabello se reúne con el militar que lideró la captura de Maduro y las imágenes le dan la vuelta al mundo

Una imagen ha causado curiosidad en Venezuela, esto luego de que el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se reuniera personalmente con Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y hombre por quien Washington ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su presunta vinculación con el narcotráfico.

La reunión se produjo este lunes 6 de julio en la capital venezolana Caracas, en el marco de la emergencia humanitaria desatada por los mortales terremotos del pasado miércoles 24 de junio. En dicha reunió, también participaron la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el encargado de negocios estadounidense John Barrett y el mayor general Kevin Jarrard, ampliando la participación de Washington en el encuentro con las autoridades del régimen.

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La delegación venezolana estuvo integrada por Cabello como ministro de Interior, el ministro de Defensa Gustavo González, el vicecanciller para Europa y Norteamérica Oliver Blanco y el jefe de la misión diplomática venezolana en Washington, Félix Plasencia. Las reuniones estuvieron enfocadas en las operaciones de rescate, asistencia humanitaria y logística desplegadas en La Guaira, la localidad más golpeada por los devastadores sismos.

Diosdado Cabello junto al jefe del Comando Sur, Francis Donovan. Foto: Captura de pantalla de X

La imagen no pasó desapercibida en Venezuela, ya que Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas. El propio secretario de Estado Marco Rubio fue explícito al respecto semanas atrás: “Nosotros seguimos considerando a Diosdado Cabello como un narcoterrorista.”

Los terremotos del 24 de junio han dejado un saldo oficial de 3.535 fallecidos y 16.740 heridos. Las fuerzas estadounidenses mantienen presencia operativa en Venezuela con equipos especializados, apoyo aéreo y distribución de suministros bajo la coordinación del Departamento de Estado.

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Además, la presencia de Donovan en Caracas tiene otra carga simbólica adicional. Ya que el Comando Sur que él encabeza fue el mismo que ejecutó el operativo militar del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Diosdado Cabello se reunió con los funcionarios estadunidenses. Foto: X/@ConElMazoDando

Esta no es la primera vez que Donovan visita Venezuela desde entonces. A mediados de febrero ya había viajado a Caracas para reunirse con autoridades interinas y hablar de “la estabilización” del país, acompañado por la encargada de negocios Laura Dogu y el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental.

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En mayo supervisó además un simulacro de evacuación de la embajada estadounidense en el que dos aeronaves militares sobrevolaron Caracas con autorización del gobierno de Rodríguez.