Diosdado Cabello vuelve a atacar a María Corina Machado y da portazo a negociación con la oposición

El ministro de Interior de Venezuela y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, descartó nuevamente la posibilidad de una negociación política entre el oficialismo y la líder opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Durante una comparecencia pública, el dirigente chavista rechazó las versiones que apuntaban a posibles contactos entre representantes del Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y sectores cercanos a Machado. “Es pura paja”, afirmó. “Son camiones y camiones de paja. Ellos llegan, se montan su propio cuento: que se reunieron, que hubo encuentros. Pura paja. Eso no es grosería, son gramíneas. Es su imaginación trabajando”.

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Las declaraciones se producen días después de que sectores de la oposición venezolana plantearan la posibilidad de una negociación política orientada a la realización de elecciones presidenciales, una propuesta que Machado ha respaldado públicamente como parte de una eventual transición democrática.

Cabello insistió en que el chavismo mantiene canales de diálogo con algunos sectores opositores que participan en las instituciones venezolanas, pero excluyó expresamente a Machado y a su entorno político.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

“Nosotros sabemos sentarnos a hablar, pero con ellos no está planteado nada, y con ella menos”, sostuvo. Asimismo, aseguró que “no ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo” entre funcionarios del Gobierno venezolano y representantes vinculados a la dirigente opositora.

El dirigente chavista también rechazó las versiones que señalaban que recientes viajes internacionales de Delcy Rodríguez habrían servido para sostener encuentros con actores de la oposición. Según afirmó, esas versiones forman parte de una estrategia para generar expectativas sobre un eventual acuerdo político.

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Las nuevas declaraciones de Cabello se suman a otras pronunciadas la semana pasada, cuando lanzó un desafío directo a Machado y se refirió a una eventual vuelta de la dirigente al país. “La estamos esperando, pero que venga rápido”, afirmó durante su programa televisivo Con el Mazo Dando. “Ella se fue de Venezuela un ratico que iba y venía y la estamos esperando, que venga rápido”, agregó.

No es la primera vez que el dirigente chavista hace comentarios sobre un posible regreso de Machado. En marzo pasado aseguró que tenía preparada una “sorpresa” para la líder opositora, aunque no ofreció detalles sobre el significado de esa afirmación.

Diosdado Cabello y María Corina Machado Foto: Getty Images

Cabello también diferenció a Machado de otros dirigentes opositores que actualmente ocupan cargos públicos en Venezuela. Según dijo, el oficialismo mantiene interlocución con alcaldes, gobernadores, concejales y diputados opositores que participan en la vida institucional del país.

“Hay opositores que decidieron hacer política. Algunos son diputados, hay uno que es gobernador, hay algunos que son concejales, alcaldes; decidieron hacer política, que siguen haciendo política. Y nosotros no maltratamos a ninguno de los que es alcalde o gobernador, para nada”, expresó.

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Mientras tanto, María Corina Machado continúa defendiendo la necesidad de una negociación política que permita convocar elecciones presidenciales con garantías democráticas lo más pronto posible. A finales de mayo, la dirigente sostuvo que está dispuesta a participar en conversaciones con el Gobierno venezolano siempre que estén encaminadas a una transición democrática y cuenten con acompañamiento internacional.