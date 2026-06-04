El giro inesperado que impactará el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nicolás Maduro ha incorporado a su equipo de defensa a un abogado que representó al magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs en el juicio, según mostraron los registros judiciales el 4 de junio, según Reuters.

Esta fue la sorpresiva petición de Marco Rubio a Delcy Rodríguez sobre próximas elecciones en Venezuela

La noticia llega mientras el derrocado dictador venezolano se prepara para luchar contra los cargos de narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

Se trata de Anna Estevao, la abogada que representó a Sean “Diddy” Combs en su sonado juicio penal el año pasado y formó parte del equipo que logró la absolución del rapero de los cargos de trata de personas con fines sexuales y crimen organizado.

Combs fue declarado culpable de dos cargos menores relacionados con la prostitución y cumple una condena de 50 meses de prisión en un centro penitenciario federal de Nueva Jersey y recientemente ha apelado sus condenas y su sentencia.

Anna Estevao Foto: harristrz

Estevao se unió al equipo de defensa dos días después de que Harris Trzaskoma anunciara que el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, con sede en Washington, se incorporaría al bufete. Pollack había trabajado anteriormente en el bufete Harris St Laurent.

Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo y narcotráfico y permanece encarcelado en Brooklyn a la espera del juicio.

Durante el proceso judicial contra Combs, la abogada Estevao centró parte de su interrogatorio en Casandra Ventura, una de las principales testigos de la acusación y expareja del empresario musical.

Ventura había denunciado previamente al fundador de Bad Boy Records por presuntamente forzarla a participar en prácticas sexuales humillantes.

Sean "Diddy" Combs se encuentra detenido en una prisión en Nueva York Foto: FilmMagic

Con el objetivo de respaldar la estrategia de la defensa, Estevao presentó ante el jurado una serie de correos electrónicos y mensajes de texto intercambiados al comienzo de la relación entre ambos.

Algunos de estos contenidos tenían carácter sexual explícito y fueron utilizados para sostener la tesis de que Ventura habría participado de manera consensuada en esos encuentros, que según la defensa se desarrollaban bajo el consumo de drogas.

Nicolás Maduro envía nueva carta desde la cárcel, mientras se prepara para su nueva audiencia con la justicia

Por otra parte, Maduro tiene previsto comparecer el próximo 30 de junio ante un tribunal federal de Manhattan.

Durante esa audiencia, se espera que su equipo legal exponga diversas mociones previas al juicio con las que buscará obtener la desestimación de los cargos que enfrenta.

Nicolás Maduro se encuentra detenido en Estados Unidos a la espera de un juicio en Nueva York Foto: Foto:Colprensa/ AP

Asimismo, el abogado Pollack ha insinuado que podría impugnar la legalidad del procedimiento mediante el cual Maduro fue detenido.

Según su planteamiento, la captura constituyó un “secuestro” ejecutado por el ejército estadounidense durante un operativo realizado en su residencia de Caracas el pasado 3 de enero, argumento que podría convertirse en uno de los ejes centrales de la estrategia de defensa.