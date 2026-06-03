Esta fue la sorpresiva petición de Marco Rubio a Delcy Rodríguez sobre próximas elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este miércoles, 3 de junio, a establecer “lo antes posible” las condiciones necesarias para la celebración de elecciones “libres” en Venezuela.

Máximo jefe militar de EE. UU. hizo sorpresiva visita, por primera vez, a Venezuela

Rubio hizo un llamado a las autoridades del país suramericano y aseguró que los comicios pasarían también tras la creación de una nueva comisión electoral.

“Han pasado cinco meses, no cinco años, ni cincuenta meses, solo cinco meses. Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que pasó, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral”, indicó durante un intercambio con la congresista María Elvira Salazar ante un comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

#AHORA | Marco Rubio en la audiencia ante el Congreso dice de Venezuela:



- Ningún individuo se está beneficiando particularmente de las ventas del petróleo. Todo el dinero va a una cuenta americana que es auditada por KPMG.



- Va a haber elecciones libres en Venezuela. En estos… pic.twitter.com/pNhoBZrBLm — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 3, 2026

Rubio explicó que le gustaría ver “lo antes posible” dicha hoja de ruta electoral en el país latinoamericano. No obstante, se ha mostrado cauto e insistió en que “es necesario dar espacio a los partidos políticos para que se organicen y se movilicen”.

“Es necesario contar con una prensa independiente para poder celebrar elecciones libres y justas. Hemos notado un repunte en esa actividad. Aún no se ha alcanzado el 100 %, pero debe seguir creciendo”, pidió Rubio, quien el día antes también compareció ante el Senado estadounidense para hablar sobre la agenda exterior del Gobierno liderado por el presidente Donald Trump.

La oposición venezolana denunció que el candidato presidencial Edmundo González fue el más votado en las elecciones del 28 de julio de 2024, si bien las autoridades declararon vencedor a Nicolás Maduro, quuien se encuentra detenido tras su captura en el marco de la incursión militar estadounidense en la capital, Caracas, en enero de este año.

Nicolás Maduro (izq.), muestra el documento emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo proclama reelegido para el período 2019-2025, junto a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en la sede del CNE en Caracas el 22 de mayo de 2018. Foto: AFP

El secretario de Estado estadounidense expresó también su deseo de que futuros gobiernos que resulten electos en América Latina engrosen la lista de países que se unieron a la alianza de seguridad lanzada por el presidente Donald Trump en marzo en Florida.

“Más de catorce países en el hemisferio se han unido a nuestra alianza contra el terrorismo, el narcotráfico y para asuntos de seguridad”, declaró Rubio en una audiencia ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

“Creemos que ese número aumentará en los próximos meses, a medida que las elecciones cambian el liderazgo en varios países”, añadió.

El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Asignaciones del Senado en el Capitolio, el miércoles 3 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana) Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Rubio efectuó esas declaraciones durante una audiencia para presentar el proyecto de presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2026-2027.