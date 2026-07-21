Perú espera una decisión sobre el posible indulto de Pedro Castillo esta semana

El presidente de Perú, José María Balcázar, anunció que el Gobierno tomará a comienzos de esta semana una decisión sobre el pedido de indulto presentado a favor del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de once años de prisión por el delito de conspiración para cometer rebelión, tras su intento de autogolpe de Estado en diciembre de 2022.

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El mandatario aclaró que el Ejecutivo aún no ha adoptado una decisión definitiva porque ha concentrado sus esfuerzos en atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 5,1 que sacudió la región de Junín hace unos días y que dejó al menos seis muertos y más de 300 damnificados.

“Estamos dedicados exclusivamente a atender esta emergencia y, créame, hay prioridades que debemos afrontar. Todos los ministros están trabajando allá”, explicó Balcázar durante una entrevista concedida a la emisora Exitosa.

El presidente señaló que el Ministerio de Justicia continúa analizando la solicitud presentada por la familia de Castillo y adelantó que el proceso está cerca de concluir.

José María Balcázar, presidente de Perú. Foto: Congreso de Perú

“El Ministerio de Justicia está elaborando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. Yo creo que entre mañana o pasado emitirán el dictamen respectivo y, a partir de ahí, podremos conversar sobre este tema”, afirmó en la entrevista, difundida la noche del lunes.

A pocos días de entregar el poder a la presidenta electa, Keiko Fujimori, Balcázar tampoco descartó que la decisión final quede en manos de la próxima administración.

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“No es un tema cerrado”, aseguró el mandatario, quien expresó además su deseo de culminar un proceso de transición sustentado en “la tradición democrática”, después de varios años marcados por gobiernos transitorios e inestabilidad política.

A finales de 2025, la Justicia peruana condenó a Pedro Castillo a más de once años de prisión por conspiración para cometer rebelión, al considerar que intentó romper el orden constitucional cuando anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

El expresidente de Perú, Pedro Castillo Foto: Getty Images

Tras ese anuncio, las autoridades detuvieron y destituyeron al entonces presidente. Desde entonces, su defensa ha presentado en varias oportunidades solicitudes de indulto, aunque ninguna ha prosperado.

La caída de Castillo desencadenó protestas masivas en distintas regiones del país.

La respuesta de las fuerzas de seguridad dejó alrededor de medio centenar de muertos y marcó el inicio del gobierno de Dina Boluarte, una administración que enfrentó constantes crisis políticas y bajos niveles de aprobación.

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*Con información de EuropaPress.