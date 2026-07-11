SEMANA: ¿Qué significa para usted convertirse en la presidenta de Perú?

KEIKO FUJIMORI: Significa, sobre todo, una gran responsabilidad. Yo tengo más de 30 años bajo el ojo público, he cumplido diferentes funciones, he podido recorrer mi país, conversar con miles de personas, de ciudadanos, recibir muchos pedidos, abrazos y también críticas. Entonces, creo que este no es el triunfo de una persona ni tampoco de un partido político. Es una oportunidad para que los peruanos nos abracemos y logremos finalmente una reconciliación. Pretendo gobernar con mucha humildad, con fuerza, pero sobre todo con resultados.

SEMANA: En Colombia vivimos, recientemente, unas elecciones muy reñidas, algo similar a lo ocurrido en Perú. Hoy, la sociedad peruana está muy dividida. ¿Cómo va a hacer para gobernar por quienes no votaron por usted?

K.F.: Sí, normalmente las campañas de segundas vueltas son polarizadas y tenemos que esforzarnos mucho, justamente, para llegar a los corazones de las personas que no confían en nosotros. Creo que el diálogo será importantísimo y, en segundo lugar, las decisiones y los resultados. Queremos que el Estado vuelva a funcionar, que cumpla con la palabra. Yo espero, poco a poco, ir llegando a esas personas que, con justa razón, no confían en las autoridades. Estoy segura de que en los próximos meses iremos conquistando esos corazones.

SEMANA: En los últimos diez años, Perú ha tenido nueve presidentes. ¿Qué hará para ponerle fin a esa inestabilidad política?

K.F.: El Perú entra en una nueva era política, ya que estamos retornando a la bicameralidad. Durante 30 años el sistema político peruano tuvo la unicameralidad. Hoy regresan la Cámara de Diputados y la de Senadores y esta reforma se logró aprobar, sobre todo porque se necesitaba más serenidad en la política. También creo que el mandato de los peruanos es muy claro. Fuerza Popular tiene el 30 por ciento en cada cámara; por tanto, estamos obligados a consensuar, a escucharnos, para luego aprobar las normas.

SEMANA: Hablemos de Colombia, un socio estratégico de Perú durante muchos años. ¿Qué opinión tiene sobre Abelardo De La Espriella, el presidente electo?

K.F.: Tengo una excelente opinión de él. Hemos conversado en tres oportunidades y le agradezco que me haya apoyado antes de la elección. Lo invité a la juramentación. Él me comentó que, por ahora, no va a salir de su país, lo cual respeto muchísimo. Creo que los mandatos de América Latina señalan hoy un camino claro: elegir gobernantes pragmáticos, capaces de mostrar resultados, unir a sus países y ofrecer soluciones concretas frente a la pobreza y la criminalidad organizada.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, habló en SEMANA sobre su elección y el futuro de la derecha en la región. Foto: SEMANA

SEMANA: De ahora en adelante, ¿en dónde van a estar las prioridades de Perú en relación con Colombia?

K.F.: Creo que, lamentablemente, Perú y Colombia perdieron en los últimos años la posibilidad de seguir fortaleciendo nuestros lazos de amistad. El presidente que se va, Gustavo Petro, tuvo muchas opiniones e injerencias políticas en Perú que generaron un ánimo de desconfianza. Pero bueno, finalmente ya culmina su mandato. No voy a ahondar más. Ustedes me han visto en algunas ocasiones en las que he sido crítica también por opiniones que no venían al caso del presidente Petro.

Hoy saludo y creo que se genera un espacio de mucha esperanza entre Perú y Colombia, dos países hermanos, dos países que siempre hemos mantenido una excelente relación de amistad y que además tenemos un gran potencial en términos comerciales y en términos de buscar luchar, por ejemplo, contra el narcotráfico y la criminalidad.

SEMANA: ¿Considera que durante los últimos cuatro años se debilitaron las relaciones entre ambos países por culpa del presidente que estaba a cargo (Gustavo Petro)?

K.F.: Sí, fueron cuatro años perdidos. En vez de potenciar nuestras relaciones, lamentablemente se fueron debilitando. Pero creo que no debemos quedarnos atrapados en el pasado, sino ver el gran potencial que tenemos hacia el futuro. Estoy muy contenta y saludo la elección del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Creo que hoy, además, hay un gran potencial de cara a la Comunidad Andina, donde podemos trabajar con Ecuador, Bolivia y Chile. Acabo de conversar hace algunas horas con el presidente Kast sobre políticas públicas macrorregionales.

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Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

SEMANA: En Colombia, el presidente Gustavo Petro no ha reconocido el triunfo de Abelardo De La Espriella. ¿Cuál es su opinión frente a este tema?

K.F.: Para mí, lo importante es lo que señalan las instituciones electorales. Los organismos electorales en Colombia han dado como ganador a Abelardo De La Espriella. El futuro Gobierno del Perú trabajará con el presidente que estos organismos han proclamado. Lo demás es irrelevante.

SEMANA: Uno de los puntos en los que hubo diferencias entre Perú y Colombia fue alrededor de la soberanía de la isla de Santa Rosa. ¿Cuál va a ser su posición al respecto?

K.F.: La soberanía nacional la vamos a defender, como siempre lo hemos hecho, con fuerza, pero también con mucha diplomacia. Los incidentes ocurrieron, sobre todo, por la irresponsabilidad del presidente Petro. Estoy segura de que hacia adelante eso va a ser solo un incidente y así lo quiero ver. No voy a profundizar más en las declaraciones porque en lo que tenemos que enfocarnos es justamente en nuestra relación bilateral, que quedó en paréntesis en los cuatro últimos años. Hacia adelante se va a retomar con mucha fuerza.

Juan David Cardozo, editor de SEMANA, viajó a Lima para conversar con la presidenta entrante Keiko Fujimori, quien se refirió a las relaciones bilaterales. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cree que es momento de generar un movimiento regional de países gobernados por líderes de derecha, tal como lo hicieron en su momento los presidentes de izquierda de la región?

K.F.: Yo pienso que sí. Nuestros ciudadanos en América Latina están buscando hoy resultados, paz, orden y que se trabaje por ellos. Por eso creo que América Latina está girando hacia la derecha. Estos mandatos hay que utilizarlos, además, para ayudarnos entre nosotros.

Por ejemplo, de cara a recuperar el orden y la paz social, también tenemos que mirar la política migratoria.

Venezuela fue golpeada duramente por el chavismo y hoy está viviendo un espacio de recuperación de su democracia. Creo que todos los países de Sudamérica que fuimos impactados por esa migración podemos ayudar a que sus familias retornen nuevamente a una Venezuela libre. Esas son políticas que se tienen que implementar en un mediano plazo, pero hay que ir coordinándolas desde ahora de cara a luchar contra la delincuencia y el narcotráfico. También creo que podemos articularnos mucho más e intercambiar información, sobre todo en materia de inteligencia, para combatir a los criminales con firmeza. Entonces, pienso que sí hay una gran oportunidad.

Keiko Fujimori en entrevista con SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

SEMANA: El presidente Donald Trump ha buscado impulsar a los mandatarios de la región para que enfrenten con mayor firmeza el narcotráfico. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para permitir que Estados Unidos apoye la lucha contra el crimen organizado, incluso si eso implica ataques dentro de Perú?

K.F.: Se permitirá el apoyo hasta donde la Constitución y la ley de nuestro país lo permitan. Pero sí quiero señalar que, por ejemplo, el Perú forma parte hoy de la Otan como una nación observadora, y esto es gracias a una iniciativa del presidente Trump. Igualmente, nos interesa formar parte del Escudo de las Américas. Creemos que ahí también hay muchas oportunidades de cara a recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado.

Estados Unidos es un país aliado, así lo vemos. En Perú, al igual que en Colombia, tenemos que enfrentar y luchar contra el narcotráfico.

En su momento, en la década de los noventa, el buen Usaid, hoy desactivado, colaboró mucho con Perú para reducir de 120.000 hectáreas de sembríos de hoja de coca a 20.000. Buscamos cultivos alternativos como café, cacao y frutas. Ese fue un trabajo donde Estados Unidos colaboró con Perú y luego felicitó a mi país. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que podemos seguir trabajando juntos.

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SEMANA: Usted está marcada por el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. ¿Cómo quiere que la historia evalúe su gobierno? ¿Como una continuidad del fujimorismo, o usted va a crear una agenda propia?

K.F.: Al gobierno de mi padre se le reconoce por haber derrotado el terrorismo, por haber estabilizado la economía, haber vencido la hiperinflación y haber trabajado por los sectores más populares y humildes en nuestro país. Estoy orgullosa del legado de mi padre, pero quisiera que este quinquenio que hoy comienza sea recordado por sus resultados: por recuperar el orden y la paz, llevar obras a los lugares más apartados, lograr que el Estado vuelva a estar presente y que la gente recupere la confianza en sus autoridades.

Estoy optimista, contenta, porque siento que la esperanza vuelve nuevamente a llegar a muchos rincones de nuestro país. Soy de las personas que no se rinden. A lo largo de mi vida he pasado por momentos difíciles, pero son esos momentos de dificultad los que a mí y a mi partido nos hicieron más fuertes. Y eso es lo que hemos demostrado los peruanos, que hemos pasado pruebas difíciles a lo largo de nuestra historia, pero acá estamos, de pie, con la frente en alto y en cinco años vamos a poner a Perú donde corresponde, como uno de los países líderes en Latinoamérica.

Keiko Fujimori también habló sobre su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Foto: SEMANA

SEMANA: Siempre la vimos al lado de su padre. ¿Cuál es el recuerdo más nítido que tiene de él?

K.F.: Mi papá era profesor de matemáticas, ingeniero agrónomo y usaba una de las paredes de la casa como pizarra. Entonces nosotros, los hijos, somos cuatro; toda la vida estudiamos matemáticas en una de las paredes de la casa.

Él siempre fue un profesor muy didáctico, con sus juegos, que él nos enseñaba en casa. Tenía que ver además con la agronomía. Solía decirnos: “Quien recoja más mala hierba, se gana un premio, y quien recoja más semillas, se gana un premio”.

Eran juegos prácticos, de contacto con la naturaleza, de mucha enseñanza, y eso es algo que trato también de enseñarles a mis hijas.

SEMANA: ¿Cuál será su plan concreto para enfrentar el crimen organizado en Perú?

K.F.: Lo primero es que tenemos que cuidar nuestras fronteras y ahí vamos a convocar a las Fuerzas Armadas a participar en la realización de rastrillajes y en buscar proactivamente a los delincuentes.

Lo segundo es que la delincuencia internacional no tiene nacionalidad y, por tanto, es ahí donde compartir información de inteligencia será clave entre los países de Sudamérica. Lo tercero es que para nosotros hay, por ejemplo, políticas públicas que están funcionando y otras que no. La impunidad reina en Perú: de cada 10.000 denuncias, solo cinco llegan a ser sentencias. Pero hay juzgados de flagrancia donde el ratio de sentencia llega al 85 o 90 por ciento, entonces tenemos que implementar juzgados de flagrancia en todo el país.

Habrá que hacer modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. Lo que ustedes van a ver, sobre todo, es una decisión política de nuestro Gobierno de orden y recuperación de la paz en Perú.

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SEMANA: Daniel Noboa, en Ecuador; Abelardo De La Espriella, en Colombia, y el presidente Bukele, por ejemplo, son partidarios de construir cárceles de máxima seguridad. ¿Ha pensado en esa posibilidad?

K.F.: Sí. Nosotros hemos planteado desde el plan de gobierno la construcción de por lo menos cuatro cárceles grandes y una para los criminales más avezados y los más peligrosos. Convocaremos a licitaciones internacionales y acá lo importante es hacerlo rápidamente. Sabemos que en El Salvador el presidente Bukele construyó estas cárceles en ocho meses; acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido.

Hemos visto también lo que ha hecho el presidente Noboa en Ecuador y creo que esto es algo en lo que vamos a pedir colaboración para que los países con mayor experiencia puedan ayudarnos también.

SEMANA: ¿Ya conversó con el presidente Trump?

K.F.: Hemos recibido el saludo de Marco Rubio (secretario de Estado de Estados Unidos). Todavía no hemos tenido la posibilidad de conversar con el presidente Trump. Esperamos poder hacerlo. Vamos a estar muy abocados, sobre todo, a hacer que el Estado vuelva a funcionar, y si tengo que viajar poco, pues me enfocaré especialmente en Perú.

Me imagino que viajaremos a participar en la ONU y ahí espero tener alguna reunión bilateral; prefiero no adelantarlo porque para mí la prioridad será recuperar el orden y poner el Estado a marchar en el territorio nacional.

SEMANA: ¿Asistirá a la posesión del presidente Abelardo De La Espriella?

K.F.: Bueno, eso va a depender del Congreso de la República. En Perú, cada viaje tiene que ser autorizado por el Congreso. Me gustaría poder acompañarlo, saludarlo personalmente. Si no, también es verdad que hoy la tecnología nos permite un acercamiento y una comunicación muy fluida. Ustedes, colombianos y peruanos, van a ver dos presidentes trabajando juntos.