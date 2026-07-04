Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, se pronunció sobre el triunfo de Keiko Fujimori en Perú

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, felicitó este sábado a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú, después de que los resultados fueran anunciados oficialmente por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones del país sudamericano.

Además, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha expresado sus congratulaciones “al pueblo peruano por su compromiso democrático”.

“España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades”, ha subrayado Sánchez en su mensaje.

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“Nueva etapa” para Perú, promete Keiko Fujimori tras proclamación oficial de su triunfo

Keiko Fujimori afirmó el viernes que empieza una “nueva etapa” para Perú, después que la justicia electoral de su país la proclamara oficialmente como presidenta electa.

El anuncio cierra un capítulo importante de los ajustados comicios en el país, que busca dejar atrás una década de inestabilidad política. Su victoria por un estrecho margen había sido confirmada el lunes con la conclusión del escrutinio.

“Hoy comienza una nueva etapa para el Perú”, dijo la mandataria electa, de 51 años, en una declaración a la prensa en la sede de su partido, Fuerza Popular, en Lima. Una etapa de “responsabilidad, de diálogo y de resultados”, agregó.

Keiko Fujimori. Foto: AFP

“Perú necesita recuperar el orden en sus calles, en sus instituciones y el Estado”.

Poco antes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, había proclamado a “Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República” para el período 2026-2031.

La hija del expresidente Alberto Fujimori, fallecido en 2024, tendrá el reto de combatir la criminalidad en auge y estimular una economía que crece por debajo de su potencial, y que en los próximos meses podría verse afectada por el fenómeno climático El Niño.

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú, casi un mes después de las elecciones

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el día 28 para suceder al mandatario interino José María Balcázar.

Según el escrutinio final del balotaje del 7 de junio, la líder conservadora obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez.

“Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones”, dijo este viernes, al prometer empeño en la transición. “Sabemos que los ciudadanos esperan resultados”, dijo.

Con información de Europa Press y AFP