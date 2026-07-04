El emotivo mensaje de Luis Carlos Vélez tras finalizar su cobertura sobre los terremotos en Venezuela: “No los vamos a olvidar”

El periodista colombiano Luis Carlos Vélez envió este sábado, 4 de julio, un sentido mensaje tras finalizar su cobertura sobre los terremotos registrados hace más de una semana en Venezuela, que dejan hasta al momento cerca de 3.000 muertos y más de 16.500 heridos.

Vélez, que fue enviado especial de N+ Univisión, se mostró conmovido por la tragedia y afirmó que el vecino país requiere mucha ayuda.

“Yo no soy venezolano y seguramente muchos de ustedes tampoco lo son, pero somos papás, somos hijos, somos hermanos, somos esposos, somos amigos y de alguna manera tenemos relación con Venezuela. Como migrante, mis primeros amigos en Estados Unidos eran venezolanos”, dijo inicialmente.

“Como colombiano, tenemos una deuda histórica con este país que durante años recibió a los colombianos que estábamos huyendo del narcotráfico y del terrorismo. Así son las historias que tenemos los latinoamericanos de deuda con este país que tanto necesita. Este país, que ahora que se apaguen las luces de mis compañeros y del resto de medios de comunicación, es cuando más va a necesitar la ayuda”, agregó.

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“Cuando se van las luces, cuando no hay luces, salen las cucarachas y es cuando más ayuda se necesita en este país, del dinero, de la colaboración internacional, de los entes multilaterales, de la ayuda de población civil, de usted”, sostuvo el periodista, quien calificó como “devastador” lo que ha visto durante los últimos días y pidió estar atento a la respuesta de las autoridades.

“Lo que vimos aquí a solo 20 minutos, en La Guaira, es completamente devastador. Ninguna de las imágenes le hace justicia a la tragedia que hemos visto y la gente está empezando a cansarse, la gente está empezando a exigirle más a las autoridades. Es en este momento en que se necesita que todos estemos atentos a la respuesta de las autoridades, una respuesta que va exigir corazón, que va exigir humanidad, que va exigir entendimiento y que no es necesariamente lo que ha vivido este país en los últimos 20 años”, agregó.

Los terremotos dejan hasta al momento cerca de 3.000 muertos y más de 16.500 heridos. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

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Finalmente, Vélez agradeció a los venezolanos por su apoyo a su cobertura y afirmó que no los va a olvidar.

“No debemos perder la vista de lo que está sucediendo en Venezuela, lo merecen todas las personas que hemos visto acá. Finalmente, un agradecimiento al pueblo venezolano que nos ha ayudado a hacer nuestro trabajo durante esta semana. Un agradecimiento a todo nuestro equipo acá en Caracas. Y a los venezolanos, que no los vamos a olvidar y que vamos a trabajar por ustedes”, concluyó Vélez, conteniendo los lágrimas.