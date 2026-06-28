“El escenario es desolador”: encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela en entrevista con Luis Carlos Vélez

Venezuela vive sus horas más críticas en los últimos 100 años, luego de que el país viviera dos de los terremotos más fuertes en su historia. Dos movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, los sacudieron con fuerza con un tiempo de intervalo de solo 39 segundos, el pasado 24 de junio. Edificios derrumbados, miles de atrapados y muertos son las imágenes que quedaron tras la situación.

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Son varios los equipos de rescate que han llegado al país y las misiones médicas para ayudar a los miles de heridos y encontrar a los desaparecidos que podrían seguir con vida debajo de los escombros.

Estados Unidos ha sido uno de los países que se ha enfilado a ayudar en distintos procesos, como la recolección y envío de enseres y donaciones, además de disponer de inversión para el rescate y los equipos para ello.

En entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, mostró cómo se ha dado el proceso de ayuda y habló de cómo ve la situación en el país.

John Barrett aseguró que existe confianza en los organismos internacionales y las autoridades locales para garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. Foto: Embajada de los Estados Unidos en Guatemala

Aseguró inicialmente que, tras revisar el país, el escenario es “desolador”, pero que la respuesta de Estados Unidos ha sido masiva y sin precedentes, además de rápida.

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“El enfoque es muy claro. Estamos 100 % enfocados en salvar vidas. Yo he visto con mis propios ojos la cantidad de aviones del Departamento de Guerra que están llegando al aeropuerto. Esta respuesta es masiva. Estamos haciendo un trabajo importante bajo la administración de Estados Unidos, de la Casa Blanca y del presidente Trump”, indicó Barrett a Vélez.

Respecto a la vigilancia de la ayuda que envía Estados Unidos, para que llegue a quienes más lo necesitan, indicó que cuentan con gente con experiencia en este tipo de trabajo.

“Hay mucha confianza, no solamente con los cuerpos internacionales que están aquí, obviamente con nosotros, sino con las autoridades locales”, precisó.