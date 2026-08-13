La coordinación de la asistencia internacional destinada a atender a los afectados por el terremoto se convirtió en uno de los primeros desafíos diplomáticos para la Cancillería del recién posesionado gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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Varios de los países que manifestaron su disposición de enviar ayuda señalaron que las autoridades colombianas no respondieron oportunamente a sus ofrecimientos, lo que habría dificultado el ingreso al país de los equipos y especialistas encargados de apoyar las labores de emergencia.

En medio de la polémica que ha suscitado el ingreso de rescatistas mexicanos a Colombia para búsqueda y rescate de afectados por el terremoto que azotó al suroccidente del país, muchos de estos grupos necesitan certificados internacionales que se exigen para entrar al país.

Colapso de Estructura Centro de Profesionales de la calle novena, Edificio Vanessa, Cantabria y Torres de Tequendama. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La IEC (INSARAG External Classification) es el estándar internacional que identifica a los equipos USAR (Urban Search and Rescue) con capacidades verificadas para intervenir en desastres de gran magnitud, especialmente terremotos y colapsos estructurales.

La UNGRD explica que esta clasificación busca garantizar que los equipos internacionales desplegados cumplan estándares mínimos y que sus capacidades estén previamente verificadas.

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La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) coordina al INSARAG, una red internacional que reúne a decenas de países y cuyo propósito es establecer criterios comunes y articular las labores de búsqueda y rescate urbano.

Aunque dentro de esta organización están reconocidos numerosos equipos y brigadas de emergencia, no todos poseen la clasificación IEC.

Cali recibe a los Topos de México para apoyar las labores tras el terremoto Foto: Alcaldía de Cali

Esta acreditación se concede después de una evaluación independiente, realizada con base en los estándares internacionales establecidos para este tipo de operaciones.

Entre los países a los que Colombia pidió asistencia se encuentra Estados Unidos, que cuenta con dos agrupaciones reconocidas bajo la categoría Heavy Urban Search and Rescue Team —en español, Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano Pesado—.

Esta denominación corresponde a unidades que disponen de una amplia capacidad de respuesta, además de recursos humanos y técnicos especializados para intervenir en situaciones de alta complejidad.

Uno de estos equipos es el Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Virginia 1 (VA-TF1), creado en 1986.

Buenas noches. Un pequeño resumen de los daños causados por el terremoto de 7.4, suceso ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). Fotografías: Juanse Hernández / Colprensa. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Su personal está integrado por expertos en atención de emergencias, medicina, ingeniería estructural, materiales peligrosos, movilización de cargas pesadas y labores de búsqueda apoyadas por binomios caninos.

Las labores de rescate tras el terremoto de Colombia entraron el miércoles en su “fase final”: socorristas aceleran la búsqueda bajo los edificios caídos antes de que concluyan las primeras 72 horas consideradas cruciales para hallar sobrevivientes.

Con una magnitud de 7,4, el sismo del lunes en la mañana es el más mortífero que ha sacudido Colombia en lo que va del siglo. Poblaciones del Pacífico y la turística región cafetera fueron las más afectadas.