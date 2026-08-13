Animales afectados por el terremoto tendrán atención centralizada: habilitan punto para recibir casos y donaciones

En medio de las consecuencias que ha dejado el reciente terremoto en la región, la atención también está puesta en los animales afectados por la emergencia.

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El Centro de Bienestar Animal (CBA) mantiene activo su servicio y pidió a la ciudadanía llevar a un único punto los casos de mascotas encontradas en situación de abandono, vulnerabilidad o que hayan quedado separadas de sus familias.

La atención fue centralizada en la sede oficial del Centro de Bienestar Animal de Cali (CBA), ubicada en la carrera 56 # 7 oeste-315, hasta donde podrán ser trasladados los animales afectados por el sismo que requieran protección y acompañamiento.

Buscan reunir a los animales con sus familias

La centralización de los casos permitirá llevar un registro organizado de los animales que están llegando al centro, avanzar en su identificación y, especialmente, facilitar la búsqueda de sus tutores.

La medida cobra relevancia luego de que la emergencia provocara que algunas mascotas terminaran separadas de sus familias. En medio de evacuaciones, daños en viviendas y momentos de confusión posteriores al movimiento telúrico, ciudadanos también han comenzado a movilizar información para tratar de encontrarlas.

Estos son algunos de los animales desaparecidos tras el terremoto

A través de redes sociales se han difundido fotografías y datos de perros y gatos cuyo paradero todavía es desconocido después del sismo. Sus familias mantienen activa la búsqueda y solicitan ayuda de la ciudadanía para ubicarlos.

En el siguiente carrusel puede consultar algunos de los animales reportados como desaparecidos, junto con la información suministrada para ayudar a identificarlos.

Quienes encuentren un animal que pueda haberse separado de su familia durante la emergencia pueden reportar el caso y llevarlo a la sede oficial del Centro de Bienestar Animal o contactarse a los números indicados. La intención es evitar que los casos queden dispersos y aumentar las posibilidades de que cada mascota pueda regresar con sus tutores.

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También reciben donaciones para los animales afectados

El CBA, además, fortaleció la recepción de donaciones destinadas a atender a los animales afectados por la emergencia. Estos aportes permitirán respaldar las labores que se adelantan ante el aumento de casos derivados del terremoto.

Las autoridades reiteraron la importancia de acudir a los canales y puntos establecidos para que tanto la atención de los animales como las ayudas puedan gestionarse de manera organizada durante la emergencia.

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